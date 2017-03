Deggenhausertal Weltgebetstag in Deggenhausertal: Die Philippinen stehen dieses Jahr im Mittelpunkt

Vorbereitungsteam Deggenhausertal lädt zum Gottesdienst und einem Dia-Vortrag über die Philippinen nach Lellwangen ein.

Regelmäßig findet der Weltgebetstag im Wechsel in den verschiedenen Pfarrgemeinden im Deggenhausertal statt. In diesem Jahr in der Pfarrkirche St. Martin in Lellwangen. Nach dem Gottesdienst am heutigen Freitag, 3. März, um 19 Uhr werden bei Tee und Kuchen Dias aus den Philippinen im Dorfgemeinschaftshaus Molke gezeigt. Die Philippinen stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt des Weltgebetstags, an dem Spenden für dortige Frauenprojekte gesammelt werden. Ein rund 20-köpfiges Vorbereitungsteam hat den Gottesdienst erarbeitet. In Gemeinden in über 100 Ländern der Erde dreht sich heute alles um den Inselstaat in Südostasien. Die Folgen des Klimawandels treffen die Philippinen aufgrund ihrer geographische Lage besonders hart: Mit Taifunen, Vulkanausbrüchen und Erdbeben gehören sie zu den Ländern, die am stärksten von Naturkatastrophen betroffen sind. Viele Einwohner profitieren nicht vom wirtschaftlichen Wachstum. Auf dem Land haben wenige Großgrundbesitzer das Sagen. Der Weltgebetstag der philippinischen Christinnen soll zum Einsatz für eine gerechte Welt ermutigen.