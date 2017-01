Deggenhausertal Weiterer Poetry-Slam Abend im Tal

Da der dritte Petry-Slam Abend am 20. Januar bereits ausverkauft ist, bietet der Schulförderverein einen Zusatztermin an. Mit dabei sind die beiden bekannten Brüder Holger und Wolfgang Heyer, die ihr Programm "Heyer & Heyer – Brothers on Fire" präsentieren.

Die dritte Ausgabe des Poetry-Slam erfreut sich großer Beliebtheit. "Wir hatten noch gar nicht richtig mit der Werbung begonnen, da war die Veranstaltung schon ausverkauft", freut sich die Vorsitzende des Schulfördervereins, Susanne Müller. Organisiert wird der Abend vom Förderverein der Grundschule Deggenhausertal am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr im Saal des Feuerwehrgerätehauses in Wittenhofen. Das die Veranstaltung so gut ankommt, ist kein Wunder, denn bei den beiden vorangegangenen Terminen war der Besucherandrang riesig. Aus Sicherheitsgründen mussten sogar verschiedenen Interessenten abgewiesen werden. Offensichtlich gibt es einen großen Bedarf an Poetry-Slam-Veranstaltungen im Tal. Gerade deswegen haben sich die Veranstalter kurzerhand entschlossen, einen weiteren Slam-Abend am Samstag, 21. Januar – allerdings bereits schon um 19.30 Uhr – anzubieten. Damit soll jeder Interessent die Möglichkeit haben, die in der Szene sehr gut bekannten und überdies wohl einzigen slammenden Brüder, Holger und Wolfgang Heyer, als Akteure live zu erleben. Bisher brillierte Holger als sogenannter "Story-Teller", also Geschichten-Erzähler, der Alltagssituationen gekonnt parodierte und interpretierte. Während Wolfgang als Wortakrobat mit diversen Reimformen philosophisch oder ironisch aufwartete. Jetzt präsentieren sie ihre Poetry-Schow "Heyer & Heyer – Brothers on Fire" in Deggenhausertal als Premiere eines neuen, eigenen Programms. Dabei besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie Gast-Slammer mitbringen. Auf jeden Fall werden die Brüder im Wettbewerb gegeneinander antreten und das Publikum kann sich auf heftige Wortgefechte freuen.

2015 hatte der Schulförderverein zum zehnjährigen Bestehen den 1. Poetry-Slam im Tal als Jubiläumsveranstaltung organisiert. Die Idee war, einen Kleinkunsthöhepunkt im Tal zu schaffen. Eintrittskarten für zehn Euro gibt es nur im Vorverkauf per E-Mail unter poetryimtal@gmx.de, telefonisch bei Susanne Müller, 07 55 5/91 96 02 oder in der Grundschule Deggenhausertal, 07 55 5/13 09.