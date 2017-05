Deggenhausertal Wallfahrtskirche St. Georg erstrahlt in neuem Glanz

Die Wallfahrtskirche St. Georg ist umfassend renoviert worden und erstrahlt nun in neuem Glanz. Drei zusätzliche Glocken läuten nun im Turm.

Deggenhausertal – Pünktlich vor dem Georgiritt, der am Muttertag, 14. Mai, um 8 Uhr mit der Pferdsegnung beginnt, präsentiert sich die Pfarrkirche St. Georg in Limpach außen wie innen fachgerecht renoviert. Den Anstoß gab Pfarrer in Ruhestand Adalbert Allgaier, der aus Deggenhausen stammt, beim Georgiritt 2015: "Da muss etwas mit den Ziffernblättern geschehen, die kann man ja gar nicht mehr lesen." Und um seinen Wunsch, seine Anregung zu unterstreichen, spendete er gleich 12 000 Euro zur Erneuerung der drei Ziffernblätter am Kirchturm. Pfarrer Allgaier hatte schon wiederholt für Projekte im Tal gespendet, zum Beispiel für das Windspiel auf dem Dorfplatz in Deggenhausen.

Um die Ziffernblätter zu erneuern, musste ein Gerüst am Turm aufgebaut werden. So wurde kurzerhand entschieden, die gesamte Kirche einzurüsten und neu zu streichen. Die Genehmigung durch das erzbischöfliche Bauamt in Freiburg war erforderlich. Die Gelegenheit nutzte Johannes Wittekind, Glockensinspektor der Erzdiözese, um festzustellen, dass der aus den 1960er Jahren stammende Glockenstuhl aus Eisen marode ist und durch einen Holzglockenstuhl ersetzt werden müsse. Außerdem wurde die Chance genutzt, dass unvollständige Geläut durch drei zusätzliche, neue Glocken zu ergänzen.

Eine der Glocken, die Josefsglocke, spendete Maria Katzenmeier aus Littistobel, die inzwischen leider verstorben ist. Am dritten Adventssonntag erfolgte die feierliche Glockenweihe durch Dekan Peter Nikola und zu Weihnachten erklangen erstmals die sechs Glocken gemeinsam. Nachdem auch noch das Dach des Glockenturms neu gedeckt werden musste, um Wassereinbruch zu verhindern, war die Außensanierung von St. Georg Ende 2016 abgeschlossen.

Im Innern der Kirche waren auf der Empore Risse entstanden und es bestand die Gefahr, dass Teile herunterfallen. Daraufhin wurde auch der Bereich der Empore renoviert und in Folge der gesamte Innenraum, weil die Farben sonst nicht mehr zusammengepasst hätten. So ist ein heller, freundlicher Innenraum entstanden. Ein enormer Aufwand entstand für die Restauratoren, weil die Verzierungen um die Fenster nicht überstrichen werden durften, sondern mit einem Pinsel sorgfältig drumherum gestrichen werden musste.

An der Decke des Innenraums der Kirche, anstelle im Jahre 1960 übermalten Motiven, wurden drei neue Motive aufgebracht: die Arche Noah, ein Pelikan und im Chorraum ein Lamm. Alle Holzvertäfelungen und auch der Altar wurden gereinigt und vom Holzwurm befreit. Die Gesamtkosten für die Renovierung der Kirche belaufen sich auf rund 180 000 Euro, von denen jeweils zu einem Drittel die Erzdiözese Freiburg, Mittel aus den Rücklagen der Kirchengemeinde sowie eine Darlehen beigetragen haben. Pfarrer Jürgen Schmidt freut sich deshalb über weitere Spenden aus der Kirchengemeinde. "Wenn jetzt die politische Gemeinde sich noch der Friedhofsmauer annimmt und auch das Kriegerdenkmal verschönert, haben wir ein Juwel in Limpach."

Kirche St. Georg

Auf Albertus von Limpach geht ein Wehrturm zurück, der 1170 errichtet worden war. 1275 wurde Limpach erstmals als Pfarrei schriftlich erwähnt. Als Schlosskapelle wurde die Kirche im 12. Jahrhundert dem Heiligen Georg geweiht und die Wallfahrtsreliquien kamen nach Limpach. Im 17. Jahrhundert wurde der gotische Altar durch einen Barockaltar ersetzt. Im Jahre 1703 wurde von Pfarrer Satori die Georgsbruderschaft gegründet und der Georgiritt wieder aufgenommen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen gibt es den Georgiritt bis heute.