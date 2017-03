Deggenhausertal Wachwechsel beim Seehaufen

Hubert Zachert gibt den Vorsitz nach 20 Jahren ab, ihm folgt Thomas Pawlowski. Neben Wahlen ging es bei der Jahresversammlung auch um Veranstaltungen nah und fern.

Thomas Pawlowski aus Bermatingen ist neuer Vorsitzender der historischen Gruppe "Seehaufen". Bei der Jahresversammlung wurde er unter zustimmendem Applaus zum Nachfolger von Hubert Zachert gewählt, der das Amt 20 Jahre innehatte und dem die Mitglieder für das Geleistete dankten. "Du hast die Sache ganz toll gemacht, viel Zeit investiert und einen immensen Aufwand gehabt", würdigte Schreiberin Karin Huster dankend seinen Einsatz und überreichte ihm einen Gutschein für ein Wellness-Wochenende für zwei.

Rückblickend auf eine stete Entwicklung in den Bereichen Handwerk, theatralische Auftritte und Anschaffungen sowie die Gemeinschaft mache er sich um die Zukunft des Seehaufens wenig Sorgen, sagte Hubert Zachert. Er habe gerne in verantwortungsvoller Funktion dem Verein vorgestanden und dankte allen für ihren Einsatz. Sein Nachfolger Thomas Pawlowski betonte: "Ich bin kein Hubert Zachert. So ein Amt zu übernehmen ist schwierig und ich werde Hilfe brauchen", er appellierte darauf vertrauend an die Gemeinschaft.

Die Gruppe mit Mitgliedern aus dem Bodenseekreis und Vereinssitz in Deggenhausertal versucht die Zeit der Landsknechte um 1525 möglichst authentisch darzustellen. Das tut sie in und außerhalb der Region: Karin Huster erinnerte etwa an das weithin bekannte Lager in Unteruhldingen und die Ritterspiele in Horb. Kräftigen Applaus erhielten die Rentner, die regelmäßig die Ausstattung pflegen. Trotz des Minus`, das dem Ausbau des Lagers geschuldet war, verzeichnet der Verein laut Säckelmeisterin Manuela Bürger insgesamt ein Plus. Wolfgang Rößler dankte als Gemeindevertreter fürs ehrenamtliche Engagement. Er freute sich, dass der "Bermatinger Seehaufen" seinen Vereinssitz in Deggenhausertal auserkoren habe: "Ich habe in der Kürze der Zeit festgestellt, dass ihr ein schöner Haufen seid", sagte er.

Über Ehrungen berichten wir noch.



Der Vorstand

Vorsitzender des "Seehaufen" ist Wolfgang Pawlowski, Stellvertreter Rolf Weißenrieder, Fähnrich OliverHalder, Schriftführerin Karin Huster, Kassiererin Manuela Bürger, Beisitzer sind Roland Borontschuk, Michaela Avanzini und Jörg Bukenberger, Zeugmeister Rolf Auer, Kellermeister Willi Kiesle, Kassenprüfer sind Klara Mark und Melitta Laubheimer.