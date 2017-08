Deggenhausertal Viele Fahrzeuge und noch mehr Besucher: Ein Bulldog-Fest unter Freunden

Mehr als 350 Fahrzeuge geben sich Stelldichein beim Bulldog- und Oldtimerfest in Deggenhausertal Harresheim. Veranstaltet wird das von der Narrenzunft Hebsack-Geister.

Die Zahlen des Bulldog-Festes in Deggenhausertal sind beeindruckend: Mehr als 350 Trecker, Ackerschlepper, Lastwagen, Motorräder und Oldtimerversammelten sich auf dem Hof der Familie Hummer in Harresheim, um ihre landwirtschaftlichen Fahrzeuge zu zeigen. Die Zahlen zeigen den Erfolg des beliebten Bulldog- und Oldtimerfestes, das die Narrenzunft Hebsack-Geister am Wochenende ausgerichtet hat.

Nachdem einige Bulldog-Fahrer bereits am Freitag angereist waren und im Wohnwagen übernachtet haben, füllte sich die große Wiese und der abgemähte Acker beim Hof stetig mit Bulldogs und Oldtimern aller Marken und Schattierungen. Bei dem Allgaier-Schlepper R 22, Baujahr 1950, sitzt Eigner Josef Brugger aus Oberteuringen. "Ich habe den Traktor in Frankreich gekauft und komplett restauriert – das hat vielleicht fünf bis sechs Jahre gedauert", erinnerte sich Brugger, der seit vielen Jahren zum Treffen kommt. Es sei der einzige Allgaier-Schlepper mit Dach und mit Turbolader-Rad, dadurch verbrenne er sauberer und spucke weit weniger Rauch.

Nicht weit entfernt hat sich eine ganze Gruppe aus Salem-Beuren niedergelassen, die Freunde sind mit elf Traktoren angereist. Markus Wagner ist seit dem ersten Bulldogfest dabei, das damals noch in Hinterharresheim bei Eugen Jegler stattgefunden hatte. "Wir sind gerne hier, weil es Spaß macht, nicht so unkompliziert ist und die Kameradschaft und Geselligkeit gepflegt wird", sagte Wagner. Einzig war ihn stört, ist, dass es etwas in Richtung Camping ausarte – "aber es ist das schönste Oldtimer-Fest weit und breit.

" Diesen Eindruck teilt Andreas Ruppaner aus Wasserburg, der mit seinem Güldner AF 30, Baujahr 1950, Dauergast beim Bulldog-Fest ist. Für ihn sind die Gespräche mit Menschen wichtig, die vormals mit den Maschinen noch gearbeitet haben.

Verantwortlich für das Fest ist die Vorsitzende der Narrenzunft, Heike Hummer-Arnold. Sie betont, dass das Fest neben dem Sackball die wichtigste Einnahmequelle für die Zunft ist und damit das Vereinsheim, die Busfahrten, Ausflüge für die Kameradschaft, Häser und verschiedenen notwendige Investitionen finanziert werden. Jacob Hummer, der 21 Jahre Narrenpolizist bei den Hebsack-Geistern war und selbst Oldtimer-Fan ist, stellte den Hof zur Verfügung, als der Platz in Hinterharresheim zu klein geworden war. Zahlreiche Mitglieder der Hummer-Familie sind in der Zunft aktiv und alle Mitglieder helfen bei dem Fest mit.