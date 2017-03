Verjüngungskur ist geglückt

Tobias Bentele löst Adolf Stecher ab: Mit einem neugewählten Vorstand geht die Tennisgemeinschaft Deggenhausertal ins Vereinsjahr

Deggenhausertal – Generationenwechsel bei der Tennisgemeinschaft (TG) Deggenhausertal: Die Sportler wählten den 27-jährigen Tobias Bentele in ihrer Mitgliederversammlung zum neuen Vorsitzenden. Neue Sportwartin ist die 32-jährige Vera Jovic, die ihr Amt von Magdalena Steuer übernimmt, die wiederum Nachfolgerin von Vergnügungswartin Angelika Stecher wird. Dies teilt die TG in einem Bericht an die Presse mit. Der bisherige Vorsitzende Adolf Stecher, der nach 16 Jahren in diesem Amt nun den Vorsitz in jüngere Hände geben wollte, zeigte sich in seiner Ansprache erfreut über die "Verjüngungskur". Auch der negative Trend bei den Mitgliederzahlen habe durch einige Neuzugänge gestoppt werden können, so Stecher. Adolf Stecher wird als stellvertretender Vorsitzender dem Vorstand erhalten bleiben und den Jüngeren auch weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Für die bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Mitgliedern auf allen Vereinsebenen bedankte sich Stecher.

Acht Jugendliche traten im vergangenen Vereinsjahr in die TG ein, damit zählt der Verein nun 25 jugendliche Mitglieder. Einstimmig bestätigt in ihren jeweiligen Ämtern wurden bei der Versammlung im "Sternen" in Obersiggingen Kassenwart Gerd Schuler, Jugendwartin Barbara Müller und Schriftführer Willi Metzger. Angelika Stecher erhielt vom neuen Vorsitzenden Bentele einen Gutschein für ihre langjährige Vorstandstätigkeit überreicht. Hinsichtlich der Finanzen stehe der Verein auf gesunden Beinen, der Kassenstand sei ausgeglichen, so Kassenwart Schuler.

Bürgermeister Fabian Meschenmoser, der die Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes vornahm, bedankte sich bei den Vereinsmitgliedern und der Vorstandschaft seitens der Gemeinde für deren ehrenamtliche Arbeit, vor allem in der Jugendförderung. In den Rückblicken wurden vor allem die gemeinsamen Aktivitäten wie das Montagstennis, Swingolfen, Wandern und Kegeln hervorgehoben. Im sportlichen Bereich musste der Abstieg der Herren aus der ersten Bezirksklasse hingenommen werden.