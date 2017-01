Deggenhausertal Vereinsvorstände ärgern sich über Kinderschutzgesetz

Seit 2012 ist das neue Gesetz zum Schutz für Kinder in Kraft. Werner Feiri vom Landratsamt Bodenseekreis stellte es den Vereinsvorständen aus Deggenhausertal vor. Sie kritisieren, dass das Gesetz ihnen unnötige Mehrarbeit aufbürde.

Auf Einladung der Gemeinde hatten sich die Vorstände der Vereine aus Deggenhausertal zur jährlich stattfindenden Sitzung getroffen (wir berichteten gestern). Ein Thema von besonderer Bedeutung war der Vortrag mit Diskussion von Werner Feiri vom Landratsamt Bodenseekreis zum Bundeskinderschutzgesetz und dessen Auswirkungen für die Vereine. "Es ist ein gutes Gesetz. Es schützt Kinder und Jugendliche und die, die im Ehrenamt unterwegs sind", sagte Feiri über das Gesetz, das bereits seit 2012 in Kraft getreten ist.

Es liege der Politik fern, so Feiri, einen Generalverdacht gegenüber allen in der Jugendarbeit Tätigen zu unterstellen. Wer jedoch in Vereinen, Verbänden und Institutionen mit Kindern und Jugendlichen arbeite, sollte ein erweitertes Führungszeugnis haben. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Vereine zunächst eine Arbeitsplatzbeschreibung für die Tätigkeit von Übungsleitern erarbeiten. Mit dieser Bescheinigung gehen die Übungsleiter zu ihrem Rathaus und beantragen kostenlos das erweiterte Führungszeugnis, das ihnen dann vom Bundeszentralregister zugeschickt wird. Es hat eine Gültigkeit von fünf Jahren und muss dann erneut beantragt werden. Für weniger häufig eingesetzte Personen, wie Fahrer, die Kinder und Jugendliche beispielsweise zu Wettbewerben fahren oder Eltern, die im Übungsbetrieb aushelfen, besteht die Möglichkeit, eine Selbstverpflichtungserklärung gegenüber dem Verein abzugeben.

"Das ist doch eine Farce"

"Grundsätzlich gibt es keine Kontrollen zu diesen Vorgängen vonseiten der Behörden und keine Sanktionen gegenüber den Vereinen", erklärte Feiri. Allerdings könne es für die Vereinsvorstände Probleme geben, wenn ein Vorfall in einem Verein eintritt und Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Von "Wieso braucht man in Vereinen so einen Wahnsinn" bis hin zu "Das ist doch eine Farce" reichten die Kommentare der anwesenden Vereinsvorstände. Lehrer etwa, so äußerte sich ein Teilnehmer, müssten ein Mal zu Beginn ihrer Laufbahn ein Führungszeugnis beantragen und dann nie wieder. Von den Ehrenamtlichen hingegen verlange man solch einen Aufwand, hieß es. Wolfgang Rößler, Vorsitzender des größten Vereins in Deggenhausertal, des SV Deggenhausertal, gab sich skeptisch: "Das bringt den Vereinsvorständen noch mehr Arbeit und Verantwortung. Die Gesetzgebung ist kontraproduktiv für Vereinsvorstände und das Ehrenamt und ich habe Zweifel, ob es noch viele gibt, die die Aufgabe eines Vereinsvorstands übernehmen."

Bundeskinderschutzgesetz

Das Jugendamt ist verpflichtet die oben genannten Neuregelungen des § 72 a SGB VIII im Bodenseekreis umzusetzen. Ehrenamtliche, die sich zum Beispiel in der kirchlichen Jugend- und Verbandsarbeit, in der offenen Jugendarbeit, in Vereinen (Sport, Musik, Kunst und Kultur) und der Freiwilligen Feuerwehr (bzw. ähnliche Dienste) engagieren, sind davon betroffen. Im Bodenseekreis gilt die Vorgabe, dass jede Person, die mit Kinder und Jugendlichen arbeitet ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen hat, das heißt ab dem Alter von 14 Jahren.