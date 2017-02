Deggenhausertal Veranstaltungskalender 2017: In diesem Tal herrscht niemals Langeweile

Im diesjährigen Veranstaltungskalender ist für jeden etwas dabei. Vereine, Kirche und Schulen bieten über das ganze Jahr ein abwechlungsreiches Programm.

Auch im gerade begonnenen neuen Jahr 2017 wartet die Flächengemeinde Deggenhausertal wieder mit einem reichhaltigen Veranstaltungsprogramm auf. Das ist wohl nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass sich die verschiedenen Ortsteile auch 45 Jahre nach dem Zusammenschluss durch die Verwaltungsreform ihre jeweiligen dörflichen Traditionen erhalten haben.

Sicherlich hat sich Wittenhofen zur lebendigen Ortsmitte entwickelt und ist durch die gute Infrastruktur und die vielen zentralen Einrichtungen zum deutlich sichtbaren Zentrum geworden. Dennoch ist es durchaus gewollt, dass in den Teilorten soziale Strukturen gefördert werden, die den Zusammenhalt stärken. Deshalb wurde über die Jahrzehnte der Auf- und Ausbau von Dorfgemeinschaftshäusern vorangebracht und liebevoll angelegte Dorfplätze, die mit Leben erfüllt werden und der Kommunikation sowie des gemeinsamen Erlebnisses dienen. Es gibt drei Musikvereine, sechs Narrenvereinigungen und wenn man es zusammenzählt nahezu 60 Vereine und Vereinigungen, sodass man ein gewisses Kirchturmdenken vermuten könnte.

Tatsächlich jedoch kann man bei den vielen Veranstaltungen feststellen, dass sich zu den Terminen teilortsübergreifend alle Bewohner aus dem Tal der Liebe treffen, die gerne gemeinschaftliche Erlebnisse verbringen und sich gemeinsam mit Menschen aus der Umgebung und Gästen aus Nah und Fern amüsieren und unterhalten. Nur so ist die lebendige Veranstaltungskultur in Deggenhausertal möglich, und zu erklären. Das ganze Jahr über finden Veranstaltungen, Feste, Konzerte und Theatervorführungen sowie kulturelle Kleinode und Musiktreffs im Freien oder in der Halle statt, die allen Ansprüchen gerecht werden.

Verschiedene Vereine bieten regelmäßig in ihren speziellen Bereichen breit gefächerte Betätigungen an. Wie beispielsweise der Schützenverein, dessen Programm mit Informationen unter www.schuetzenvereindeggenhausertal.jimdo.com zu sehen ist. Auch der Sportverein Deggenhausertal (SVD) listet seine Aktivitäten unter www.sv-deggenhausertal.de auf. Tennisfans orientieren sich bei der Tennisgemeinschaft Deggenhausertal unter www.tg-deggenhausertal.de. Ein breites Sportangebot einschließlich der "Mukki-Bude" Tal-Studio hat der Verein für Freizeitsport im Programm und informiert unter www.freizeitsportverein.de. Es ist nicht möglich, an dieser Stelle die komplette Vielseitigkeit des Deggenhausertals abzubilden, deshalb lohnt immer ein Blick auf die Homepage der Gemeinde. Unter www.deggenhausertal.de gibt es viele Hinweise und auch den kompletten Veranstaltungskalender für das laufende Jahr. Nicht zu vergessen an dieser Stelle jedoch die ebenfalls übers ganze Jahr stattfindenden kirchlichen Feste, über die man sich unter www.se-deggenhausertal.de entsprechend informieren kann. Und auch die Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof in Deggenhausen leistet ihren Beitrag zum kulturellen Leben im Tal mit zahlreichen Konzerten.

Alle Veranstaltungen 2017

März

25./26. März: Bockbierfest in der Alfons-Schmidmeister-Halle Wittenhofen, Organisator: Sportverein Deggenhausertal

April

9. April: Gewerbetag. Organisator: Förderverein Deggenhausertal

16. April, 10 Uhr: Ostereiersuche Bergtour am Höchsten, organisiert durch den Förderverein Deggenhausertal

30.April, 18.30 Uhr: Maibaumstellen in Deggenhausen, anschließend im Festzelt Maihock, veranstaltet vom Musikverein Deggenhausen-Lellwangen

Mai

01.Mai, 10 Uhr: Maifest im Festzelt Deggenhausen mit Festgottesdienst

14.Mai, 8 Uhr: Georgiritt Limpach, traditionelle Reiterprozession der Seelsorgeeinheit Deggenhausertal

24. Mai: Schulfest im Feuerwehrgerätehaus Wittenhofen von der Grundschule Deggenhausertal

25. Mai, 10 Uhr: Vatertagsfest in Urnau und Limpach

Juni

18. Juni: Fronleichnamsprozession mit Dorffest in Lellwangen

16. bis 19. Juni: 25-jähriges Jubiläum der Gemeindepartnerschaft zwischen Tschasartet und Deggenhausertal

Juli

09./10. Juli: Floriansfest beim Feuerwehrgerätehaus in Wittenhofen

14. Juli, 18.30: Jahreshauptübung der Feuerwehr Deggenhausertal

30./31. Juli: Sommerfest des Musikvereins Roggenbeuren im Schulhof der Grundschule Wittenhofen

August

05.-07. August: Dorffest Limpach beim Dorfgemeinschaftshaus vom Musikverein Homberg-Limpach

19.-20. August: Bulldog- und Oldtimerfest des Narrenvereins Hebsackgeisteauf dem Hof Humme in Harresheim

September

09. September: Fest des Miteinanders, Lebensräume für Jung und Alt, Wittenhofen

November

11./12. und 18./19. November: Hallenfußballbezirksmeisterschaften des SV-Deggenhausertal in der Alfons-Schmidmeister-Halle

Dezember

02./03. Dezember: Nikolausmarkt auf dem Schulhof der Grundschule Wittenhofen