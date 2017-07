Deggenhausertal Verabschiedung von Knut Simon: Vom Bürgermeister zum Ehrenbürger

Der Bürgermeister des Deggenhausertals, Knut Simon, wurde nach 32 Jahren mit einem offiziellen Festakt in der Alfons-Schmidmeister-Halle verabschiedet.

Deggenhausertal – Rund 700 Personen kamen am Freitagabend in die Alfons-Schmidmeister-Halle, um Bürgermeister Knut Simon nach 32-jähriger Amtszeit würdevoll zu verabschieden. Die ebenso denkwürdige wie kurzweilige Veranstaltung war Ausdruck der besonderen Wertschätzung der Bürgerinnen und Bürger von Deggenhausertal, der Bürgermeister des Bodenseekreises, des Landkreises und vieler weiterer öffentlicher Würdenträger gegenüber dem verdienten Bürgermeister.

Eine theatralisch inszenierte Gemeinderatssitzung auf der Bühne – geleitet von Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Rößler, der durch den gelungenen Abend führte – hatte eine ganz außergewöhnliche Ehrung zum Inhalt. "Nachdem die letzte Gemeinderatssitzung unter Leitung von Knut Simon in Ermangelung von Themen ausgefallen ist, müssen wir diese Sitzung heute hier in der Halle abhalten", eröffnete Rößler, nachdem sich alle Räte im "Gemeindesaal" auf der Bühne versammelt hatten und freute sich, dass so viele Zuhörer gekommen waren. Das einzige Thema der Sitzung war die großer Überraschung: Die Ernennung von Knut Simon zum Ehrenbürger der Gemeinde Deggenhausertal. Und Rößler betonte, dass Simon der erste nichtgeistliche Ehrenbürger der Gemeinde wird. Wie in einer Ratssitzung wurde das Thema ausführlich diskutiert. Und diese Aussprache nutzten die Räte, jeder aus seiner Sicht, wichtige Argumente zu liefern, die die Ernennung von Simon zum Ehrenbürger mehr als verständlich und nachvollziehbar begründeten.

Dabei bleiben lieb gemeinte Spitzen zur gelegentlichen Schlitzohrigkeit des Schultes zur großen Freude des Publikums nicht außen vor. Heike Fischer reklamierte für das Thema eine nichtöffentliche Sitzung, was Rößler abschmetterte: "Ich dachte, bei einer öffentlichen Sitzung dringt nicht so viel nach außen, wie bei einer nichtöffentlichen." Und selbst Jochen Jehle entschloss sich, für den Antrag zu stimmen, so dass die Ernennung einstimmig erfolgte und die Räte gemeinsam mit Verwaltungsmitgliedern Knut Simon die Ehrenbürger-Urkunde feierlich überreichten.

Auch Festredner Landrat Lothar Wölfle arbeitete die speziellen Seiten von Simon heraus. So zitierte es aus dem SÜDKURIER von November 2004: "Manche sagen, Sie seien der Asterix vom D-Tal", worauf Simon antwortete: "Diese Auszeichnung ist mir neu. Leider habe ich keinen Druiden, der mir den Zaubertrank braut." Wölfle betonte, dass Simon ein Meister der Zuschüsse und Fördermittel sei. So habe er allein von 1995 bis 2016 rund 4,3 Millionen Euro ELR-Mittel und von 1985 bis 2016 rund sechs Millionen Euro aus dem Ausgleichsstock erkämpft. Der ehemalige Regierungspräsident Hermann Strampfer hätte einmal gesagt, dass die Gemeinde Deggenhausertal als Modellgemeinde in der Verwaltungsausbildung dienen könnte – um aufzuzeigen, welche Fördermittel das Land zu vergeben hat. Als Vorsitzender des Kreisverbandes der Bürgermeister, als "Chef der Bürgermeister", hätten alle auf seine natürliche Autorität gehört. "Auch der Landrat hat auf seinen Rat gehört", gab Wölfle zu. Im Kreistag, dem Simon weiterhin angehört, wirke er eher ruhig, er arbeite vor und ziehe die Strippen vorher. Weil Knut Simon ein leidenschaftlicher Koch ist, übereichte ihm der Landrat ein Zeppelin-Kochbuch.

Bürgermeisterwechsel

Bildergalerie im Internet:

Nach vier Wahlperioden und 32 Jahren Amtszeit als Bürgermeister hat sich Knut Simon mit – aus seiner Sicht – Erreichen des Pensionärsalters nicht mehr zur Wahl für eine weitere Amtszeit zur Verfügung gestellt. Fabian Meschenmoser tritt sein Amt als neuer Schultes offiziell am 2. November an. Für Montag, den 21. November um 19 Uhr, ist ein Festakt zur Amtseinführung von Fabian Meschennmoser in der Alfons-Schmidmeister-Halle vorgesehen. (wdg)