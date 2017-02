Deggenhausertal VdK-Verband: Närrisches Fest in Roggenbeuren wird von Tombola gekrönt

Die Mitglieder des VdK-Sozialverbands genossen einen fasnachtlichen Nachmittag im Gasthaus zum Ochsen in Roggenbeuren.

Die Rentner und die alten Zeiten. Sie waren oft Thema beim närrischen Nachmittag, zu dem der Ortsverband des Sozialverband VdK ins Gasthaus zum Ochsen nach Roggenbeuren eingeladen hatte. Trotz Grippewelle kamen rund 35 Mitglieder, um lustig und gemütlich beieinander zu sein.

Vorsitzender Peter Dummel war gegen Ende der Veranstaltung ganz heißer, hatte er doch den Hauptpart übernommen: Seiner "Frau" (Premiere für Heidi Kammer) wollte der frisch gebackene Rentner mal einen Plan erstellen, damit sie ihre Arbeitskraft effizienter einsetzen könne. Seine Ansicht, andere wären froh ob solch einer Idee, wurde von den Anwesenden herzhaft belacht. Auch vom Vorhaben, 500 Gläser Erdbeer-Gourmet-Marmelade zu kochen, ließ er angesichts großen Zeitaufwands lieber die Finger. Lustig auch die Geschichte, in der die Frau ihren Mann unerkannt im venezianischen Kostüm verführte – dieser jedoch sein Gewand einem Kumpel geliehen hatte. Der von Janina Moog ausgesuchten Geschichte über die verspeiste Asche aus dem "Päckchen aus Amerika" folgten ein paar Sprüche wie: "Mit dem Aberglauben ist das so eine Sache: Ich habe noch niemanden getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat!"

Die positiven Seiten des Ruhestands besangen Helga Rothaupt und Leni Hößler: "Das Finanzamt kann ganz munter, rutschen uns den Buckel runter." Geschichten von früher, die sie am "Lebensfaden" aufreihte und auch ein wenig nachdenklich stimmten, erzählte Helga Rothaupt, während Udo Klos mit seiner rheinischen Frohnatur einen Witz nach dem anderen riss. So litt der Hund, der den Mann gebissen hatte, noch einen Tag später an einer Alkoholvergiftung und der teure Skiurlaub in die Schweiz wurde abgesagt, denn "zuhause schneit es billiger."

Höhepunkt war die Tombola: Jeder durfte sich ein Los greifen und erhielt ein Geschenk. Darunter eine Warmhalteplatte, ein Messerset, Omas Küchenhandtuchhalter oder ein Zauberkoffer: Alles aus Peter Dummels Bestand. Heidi Kammer und Brigitte Stephan verteilten die Gewinne, die mit herzhaftem Lachen entgegengenommen wurden.