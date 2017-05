Deggenhausertal Vandalismus auf dem Höchsten

Die Stoppomat-Hütte der Radsportler und die ehemalige Fachklinik Rubacker wurden von Unbekannten mit Graffiti beschmiert

Deggenhausertal (wdg) Mit großem persönlichen Engagement, überwiegend in Eigenleistung und mit Unterstützung der Zeppelin-Stiftung, hat der Freundeskreis Uphill (FkU) die ehemalige Hütte der Straßenmeisterei auf dem Höchsten von Grund auf saniert. "Mit Bedauern und Verärgerung müssen wir feststellen, dass auf dem Höchsten unsere vereinseigene Wärmestube Opfer einer Sachbeschädigung wurde", zeigt sich der FkU-Vorsitzende Roland Hecht in höchstem Maße verärgert. Tatsache ist, dass Unbekannte die Hütte an drei Seiten mit Graffiti-Schmierereien verunstaltet haben. Mit rund 1000 Euro Schaden beziffert der Verein den Schaden an der Wärmestube. Im Jahr 2016 hatte der Radsportverein das lange vor sich hergeschobene Projekt der Totalrenovierung der ehemaligen Straßenwärterhütte zu einer Wärmestube für die Helfer des am 1. Januar stattfindenden Wintertreffens der Radsportler begonnen und sie innerhalb eines halben Jahres mit hunderten von ehrenamtlichen Stunden zu einem ansehnlichen Schmuckstück verwandelt. "Schade, dass ausgerechnet ziemlich die gleiche Summe an finanzieller Unterstützung durch die Zeppelin-Stiftung durch diesen Vandalismus zerstört wurde" so Hecht. Der Vorfall werde zur Anzeige gebracht und möglicherweise könne eine Überwachungskamera der Straßenmeisterei zur Aufklärung beitragen. Um künftigem Vandalismus vorzubeugen, will Hecht eine zusätzliche eigene Kamera montieren. Nach Recherchen des SÜDKURIER sind die Schmierereien an der Uphill-Wärmestube kein Einzelfall. An Außenwänden der benachbarten ehemaligen Fachklinik in Rubacker, die Höchstenwirt Hans-Peter Kleemann zu einem Familienhotel umbauen möchte, sind ebenfalls Graffities aufgesprüht worden. Da in diesem Bereich sowieso Renovierungen erforderlich seien, rechnet Kleemann mit vielleicht 300 bis 500 Euro Mehrkosten, um den Schaden zu beseitigen. Die FkU-Radler werden die Hütte auf dem Höchsten auf jeden Fall wieder frisch streichen.