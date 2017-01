Deggenhausertal Untersigginger Füchse starten die Fasnet

Im Deggenhausertal schlängelt sich am Samstag, 7. Januar, ein Dämmerungsumzug durch Untersiggingen. 40 Gruppen und rund 800 Narren sind gemeldet.

Nachdem im Jahr 2015 der Dämmerungsumzug der Untersigginger Narrengilde stattgefunden hatte und es eine gute Tradition ist, alle zwei Jahre diese Veranstaltung auszurichten, wird am 7. Januar erneut das beliebte Narrentreffen stattfinden. "Man hatte sich seinerzeit entschlossen, keinen Nachtumzug durchzuführen, sondern eben einen Dämmerungsumzug, der um 16.30 Uhr beginnt, dass auch Kinder und Jugendliche an dem Umzug teilnehmen können", erklärt Schriftführerin Elli von Ow-Haag. Dazu gehöre auch, dass das Ereignis jeweils am ersten Samstag nach Drei König stattfindet.

So wird die Untersigginger Narrengilde mit 40 weiteren Gruppen, überwiegend aus dem Verband Alb-Bodensee oberschwäbischer Narrenzünfte (VAN) und aus der unmittelbaren Nachbarschaft, die Fasnetssaison mit dem neunten Dämmerungsumzug durch Untersiggingen im Deggenhausertal eröffnen.

Der Umzug wird pünktlich um 16.30 Uhr im Gewerbegebiet beginnen und dort auch wieder vor der Festhalle enden. Für den nötigen närrischen Sound sorgen die Musikkapellen aus dem Deggenhausertal, mehrere Fanfarenzüge und verschiedene Lumpenkapellen.

Ein rund 800 Narren starker Tross unter anderem aus Mühlhofen, Hepbach, Salem und vielen anderen Orten wird sich durch das Dorf schlängeln und viele närrische Bewohner und Gäste sowie Besucher aus der näheren und weiteren Nachbarschaft werden am Straßenrand stehen und einen Riesenspaß haben.

Das anschließende bunte Treiben nach dem Umzug findet in der Halle der Firma Holz Knisel im Gewerbegebiet Untersiggingen statt. Dort werden die Narren genügend Platz zum Feiern mit DJ OT Sound haben. Wer den Umzug etwas gemütlicher ausklingen lassen möchte, findet sich im Vereinsheim "Fuchsbau" ein, dass ebenfalls bewirtschaftet wird.

Die Hauptorganisatoren Elli von Ow-Haag und Michael Kurz haben zusammen mit dem Vorstand und den Narrenräten alle Fäden in der Hand, um die Planung für den 200 Mitglieder starken Verein zu koordinieren. Weitere Bewirtungsmöglichkeiten bieten mehrere Stände im Dorf bei der Telefonzelle und bei Firma Stengelin und an der Tankstelle. Ebenso wird der Dinnele-Wagen vor Ort sein und die Füchse haben ihren Verpflegungswagen mit reichlich gutem Essen bestückt.

Bereits um 14 Uhr zum Zunftmeisterempfang im Vereinsheim des Narrenvereins werden Ehrengäste, das VAN-Präsidium und die Zunftmeister der teilnehmenden Vereine begrüßt.

Die Zufahrten aus Altenbeuren, Markdorf und Wittenhofen werden in der Zeit von 16 bis 18 Uhr für die Autofahrer gesperrt sein, eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Untersigginger Füchse hoffen auf viele Besucher und einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.



Dämmerungsumzug

Mit dem Zunftmeisterempfang beginnt das Narrentreffen am 7. Januar um 14 Uhr im Vereinsheim. Umzug ist dann ab 16.30 Uhr mit Start und Ziel im Gewerbegebiet. Anschließend wird in der Halle der Firma Holz Knisel im Gewerbegebiet Untersiggingen und im Vereinsheim "Fuchsbau" gefeiert. Die Ortsdurchfahrt in Untersiggingen – die Landesstraße 204 und die Kreisstraße 7744 – sind in der Zeit von 16 bis 18 Uhr gesperrt. (wdg)