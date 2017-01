Deggenhausertal Umgekippter Sattelschlepper: Fahrt endet im Seitengraben

Ein mit 25 Tonnen Kürbiskernen beladener Lastwagen kippt bei Urnau seitlich von der Straße. Der 42-jährige Fahrer bleibt dabei unverletzt. Die L 204 musste komplett gesperrt werden.

Auf seinem Weg in die Schweiz kam der Fahrer eines schweren Sattelzugs mit ungarischem Kennzeichen im Deggenhausertal von der Straße ab, woraufhin der Lastwagen in den Seitengraben kippte.

Auf der Landesstraße L 204 in Richtung Wittenhofen, nur wenige hundert Meter nach der Ortsausfahrt von Urnau noch im Bereich der unausgebauten Strecke, geriet der Fahrer gegen 11.30 Uhr auf das weiche, rechte Bankett. Der mit 25 Tonnen Kürbiskernen beladene Fünfachser sank sofort ein und das komplette Gespann kippte nach rechts in den Straßengraben. Laut Pressemitteilung der Polizei könnte der aus Ungarn stammende Fahrer aufgrund einer Windböe von der Straße abgekommen sein. Andere Verkehrsteilnehmer waren in das Unglück nicht verwickelt und auch der 42-jährige Fahrer des Lastwagens erlitt keinerlei Verletzungen.





"Wir sind etwa um 12.30 Uhr alarmiert worden und waren kurze Zeit später mit zwei Fahrzeugen und 20 Mann an der Unfallstelle", berichtet der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Deggenhausertal, Karl-Heinz Bentele. Bentele beklagte die schlechte, schmale Straße an dieser Stelle und, dass nur eine kleine Unaufmerksamkeit große Folgen haben könne. Nachdem die Unfallstelle abgesichert worden war – die Landstraße 204 wurde komplett gesperrt – hielt sich die Feuerwehr im Gerätehaus in Wittenhofen in Bereitschaft.



Zunächst musste der LKW entladen werden, was erhebliche Zeit in Anspruch nahm, zumal ein großer Teil der Ladung aus Säcken besteht, die einzeln auf ein Ersatzfahrzeug geladen werden mussten. Erst dann konnte ein großer Autokran die Zugmaschine und den Auflieger aus dem Straßengraben bergen.

Dies bedeutete, dass die Feuerwehr zu einem späteren Zeitpunkt erneut hinzugezogen wurde, um die Umlade- und Bergungsprozedur auszuleuchten. Außerdem achtete die Feuerwehr darauf, dass keine Betriebsstoffe bei der Bergung des LKW austraten

Neben der Feuerwehr Deggenhausertal war auch die Straßenmeisterei im Einsatz. Der Schaden am Straßenrand und dem Lastwagen beträgt laut Polizei etwa 5500 Euro.