Deggenhausertal Ulrich Zeise: "Mir liegt der Kleintierzüchterverein am Herzen"

Auf einen Kaffee mit... Ulrich Zeise, Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins C 344 Markdorf. Im Gespräch mit Wolf-Dieter Guip erklärt er, warum er sich für die Zucht einsetzt und wie er junge Leute für das Hobby gewinnen möchte.

Herr Zeise, Sie sind erst vor kurzem zum Vereinsvorsitzenden gewählt worden. Wie ist es dazu gekommen?

Der vorherige Vorsitzende hat aus zeitlichen und persönlichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt und so brauchte der Verein einen Nachfolger. In einer Versammlung vor der Hauptversammlung haben wir die Kandidaten gesucht und gefunden, die das Amt des ersten Vorsitzenden und weitere Ämter übernehmen. Es war schon recht schwierig einen Nachfolger für Robert Vogt zu finden, der das Amt 14 Jahre innehatte. So habe ich mich zur Verfügung gestellt, weil mir der Verein am Herzen liegt. Ich bin mit Herzblut dabei.

Welche Schwerpunkte wollen Sie während Ihrer Vorstandschaft setzen?

Ich habe mir das Ziel gesetzt, die Zucht zu erhalten; die Kaninchen- und Hühnerzucht im Verein vorantreiben, um die Rassen zu erhalten. Ganz wichtig ist mir, die Kameradschaft zu pflegen.

Wie in vielen Vereinen gibt es auch bei den Kleintierzüchtern ein Nachwuchsproblem. Wie wollen Sie das lösen?

Unser Verein hat seinen Sitz in Untersiggingen. Wir haben dort ein wunderschönes Vereinsheim. Ich bin da ein wenig stolz darauf. Wir machen bei den Ferienspielen mit und wollen uns so präsentieren. Am 19. und 26. August, jeweils von 14 bis 17 Uhr laden wir Kinder ab sechs Jahren ein. Wir erklären die Pflege des Tieres, die Fütterung, die Haltung, den Transport und den Umgang mit den Tieren – wie Fell- und Ohrenpflege. Ich beschäftige mich auch damit, die Kaninchenzucht den Leuten über Sonderaktionen nahezubringen – zum Beispiel waren wir einmal beim Stadtfest in Markdorf mit einem Stand dabei.

Wie sind Sie selbst Kleintierzüchter geworden?

Ich bin durch meinen Vater Kleintierzüchter geworden. Das ist mir quasi in die Wiege gelegt. Er war auch Kleintierzüchter und auch im Verein.

Was ist das Besondere an dem Hobby?

Das Besondere an den Kleintieren finde ich, wenn ich von der Arbeit komme und hatte etwas Stress und Ärger, muss ich nur zu meinen Tieren gehen und der Stress ist weg. Die Tiere geben so viel zurück und sorgen für Ablenkung. Und das hilft natürlich. Das Hobby ist, die Tiere zu züchten, mit ihnen umzugehen und zu großen Schauen zu gehen. So hegt und pflegt man das Tier das ganze Jahr, damit es eine gute Bewertung bekommt. Das ist unser erstes Ziel. Wir treten nicht gegen einen Ball oder so, wir arbeiten mit lebendigen Tieren – mit der Natur. Das ist natürlich eine ganz besondere Verantwortung.

Wie groß ist der Aufwand zur Ausübung des Hobbys als Kleintierzüchter?

Wenn man etwas muss, dann macht man es nicht gerne; aber wenn man etwas will, dann macht man es gerne. So kümmere ich mir gerne um die Tiere, streichle sie, füttere sie und schau nach, ob sie getrunken haben und gesund sind. Das braucht schon Zeit, denn es handelt sich ja um Lebewesen, für die man eine Verantwortung übernommen hat – wie ich schon gesagt habe.

Wie überzeugen Sie junge Leute, sich für die Zucht zu begeistern?

Um es jungen Leuten nahe zu bringen, machen wir zum Beispiel bei den Ferienspielen mit und bieten unsere Werbeschauen an. Es geht darum, dass man keine Angst haben muss. Über die jungen Leute kommen oft dann die Eltern zu uns. Nur so können wir den Verein und das Vereinsheim erhalten.

Wieso ist eigentlich das Vereinsheim eines Markdorfer Vereins in Untersiggingen im Deggenhausertal?

Es scheint wohl so zu sein, dass wir damals keinen Platz in Markdorf bekommen haben, um ein Vereinsheim zu bauen. Es waren zu der Zeit viele Untersigginger im Verein und auch die Markdorfer Mitglieder waren dafür, dass der Verein nach Untersiggingen geht, weil dieser Bauplatz frei wurde. Dort war vorher der Schützenverein, der jetzt weiter oben im gleichen Bereich angesiedelt ist.

Es ist einmal diskutiert worden, das Ausstellungsgebäude beim Vereinsheim zu erweitern. Ist das Thema von der Tagesordnung?

Ja, wir haben uns dagegen entschieden, weil die Züchter rückläufig waren und die 15- bis 20-Jährigen fehlen, die helfen müssen. Wir sind jetzt etwa zehn Mitglieder, die das Vereinsheim umtreiben und den Verein managen, obwohl wir 100 Mitglieder haben.

Im kommenden Jahr besteht der Verein seit 50 Jahren. Gibt es schon Planungen für das Jubiläumsjahr?

Wir haben das in einer Versammlung diskutiert und sind zum Entschluss gekommen, das Jubiläum im Vereinsheim zu feiern. Wir haben nicht das Personal, ein riesiges Fest zu organisieren. Am 24. und 25. November 2018 gibt es eine Jubiläumsausstellung in Untersiggingen. Am ersten Abend, dem Züchterabend, machen wir im Vereinsheim ein Büfett mit musikalischer Untermalung. Wir sind noch an der Detailplanung.

Zur Person

Ulrich Zeise wurde am 28. Juli 1963 in Untersiggingen geboren und ist ledig. Nach dem Besuch der Hauptschule in Markdorf hat er das Malerhandwerk erlernt. Heute ist er als Taxifahrer unterwegs. Im Ehrenamt ist er als Vorsitzender im Kleintierzüchterverein und Mitglied im Schützenverein Deggenhausertal. Diese beiden Bereiche sind auch seine Hobbys. (wdg)