Deggenhausertal Trauer um Adalbert Allgaier

Adalbert Allgaier, Geistlicher Rat und Pfarrer im Ruhestand, ist vergangene Woche im Alter von 84 Jahren in Singen verstorben. Die Eucharistiefeier findet am Freitag, 21. Juli in der Kirche St. Blasius in Deggenhausen statt; anschließend ist die Beisetzung auf dem Friedhof bei der Pfarrkirche.

Adalbert Allgaier wurde am 22. Juni 1933 in Deggenhausen geboren. Sein Wunsch, Priester zu werden, war im Leben und Glauben seiner Familie begründet. Nach seinem Abitur im Salvatorkolleg in Bad Wurzach studierte er Theologie in Freiburg und Münster. Im Juni 1960 wurde er in Konstanz zum Priester geweiht. Er war in verschiedenen Gemeinden aktiv; so in Sinzheim und Überlingen, in Asen und in Vöhrenbach. 1984 kam Allgaier in die Pfarrei in Meersburg. 1994 stellte er sich im Alter von 62 Jahren noch einmal einer neuen pastoralen Herausforderung. Am 6. Oktober 1994 wurden ihm die Pfarreien Limpach, Oberhomberg und Urnau im heimatlichen Deggenhausertal, dem er immer sehr verbunden war, übertragen. Am 1. Juli 1997 übernahm er zusätzlich die Pfarreien Deggenhausen/Lellwangen, Roggenbeuren und Untersiggingen. Für die Zusammenführung dieser Gemeinden setzte Adalbert Allgaier schon vorausschauend seine ganze Schaffenskraft ein, bis hin zur Gründung der Seelsorgeeinheit 2003. Am 1. September 2003 ging Pfarrer Adalbert Allgaier in seinen wohlverdienten Ruhestand.

Er war mit ganzem Herzen Priester und Seelsorger, der für alle Anliegen und Sorgen stets ein offenes Ohr und ein großes Herz hatte. Ganz besonders lag ihm auch bis zuletzt die Pfarrei Limpach und der Georgiritt, an dem er viele Jahrzehnte selbst als Reiter teilnahm, am Herzen. Allgaier kam auch nach seiner Pensionierung immer wieder gerne ins Deggenhausertal, wo er auch immer wieder priesterliche Dienste wahrnahm, wie Pfarrer Jürgen Schmidt und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Andreas Russ in einem Nachruf betonen. Weiterhin betätigte sich Adalbert Allgaier auch immer wieder als großzügiger Spender und Wohltäter – sowohl in der kirchlichen, als auch in der weltlichen Gemeinde. So hat er beispielsweise das Windspiel "Helix" auf dem neuen Dorfplatz in Deggenhausen finanziert. Als Allgaier bei einem Georgiritt feststellte, dass die Zifferblätter an der Kirche St. Georg einer Erneuerung bedürften, spendete er spontan neue Zifferblätter für den Kirchturm, was letztlich der Auslöser für die komplette Sanierung der Kirche war, die heute ein wertvolles und schönes Kleinod der Gemeinde Limpach ist.