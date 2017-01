Deggenhausertal Theatergruppe Homberg-Limpach spielt Komödie

In einen handfesten Krach artet ein Streit zwischen Ganoven und Pfarrern aus: Die Theatergruppe Homberg-Limpach spielt die Komödie "Im Pfarrhaus is der Deifel los" und begeistert damit die Zuschauer im Mohren in Limpach.

Kleine Ursache, große Wirkung: Als Pfarrer Bürstel die Kellertreppe hinunterstürzt und sich ein Bein bricht, kommt Pfarrer Karl Wolf als Vertretung in die Gemeinde. Der Streetworker und Pfarrer aus dem Bahnhofsviertel, der mit seiner blubbernden Harley Davidson und in Lederklamotten vorfährt, geht dem konservativen Bürstel völlig gegen den Strich. Im Schlepptau von Wolf befindet sich die naive Jenny: "Ich wollte Schauspielerin werden und bin von Zuhause weggelaufen, um es meinen Eltern zu zeigen."

Kaum in der Stadt angekommen, werden ihr Geld, Koffer und Ausweis gestohlen und sie gerät an den smarten Checker und seinen Schläger Bonzo. Und bald stellt sich heraus, dass sie in der Bar Flamingo mehr als nur bedienen und an der Stange tanzen soll. Pfarrer Wolf holt sie von der Straße und bringt sie mit zu seiner neuen Stelle im Pfarrhaus bei Pfarrer Bürstel. Schon bald tauchen die Gauner Checker und Bonzo im Pfarrhaus auf und entführen Jenny. Pfarrer Wolf soll sie mit 20 000 Euro auslösen. Für viele Lacher im Publikum sorgen der stotternde Bonzo und Checker, der dessen Sprachfehler nachmacht.

Heftige Wortgefechte liefern sich die Haushälterin von Pfarrer Bürstel, Mechthild, und die Vorsitzende des Kirchenrats, Gundula Krätz, zur großen Freude der Zuschauer; zumal Mechthild um die Gesundheit des Pfarrers besorgt ist und ihm eine Diät auferlegt, während Gundula ihm heimlich Leckereien zusteckt.

Üble Verdächtigungen kommen auf, als die Figur des heiligen Michael aus der Kirche verschwindet. Und als es um die Übergabe von Jenny an Pfarrer Wolf geht, ist wahrlich im Pfarrhaus der Teufel los, denn es kommt zu einer deftigen Schlägerei, bei der die Gangster schachmatt gesetzt werden. Keine Frage, dass sich zum Schluss alles aufklärt. Als weiterer Höhepunkt stimmt Chorleiterin Monika das Lied "Oh happy day" an, zu dem die Zuschauer rhythmisch klatschen.

Aus verschiedenen Teilorten von Deggenhausertal sind die Teenager Alexandra, Anna, Linda, Anna und Eva zur Theatervorführung in den Saal des Mohren nach Limpach gekommen und sind sich einig, dass das Stück sehr unterhaltsam sei, auch für Jugendliche, und die Akteure in ihren Rollen aufgehen. Besonders haben es ihnen Jenny (Melina Gartmann) und Haushälterin Mechthild (Birgit Gartmann) angetan. Das seien ihre Favoriten, weil sie so echt wirken, witzig rüberkommen und mit vollem Elan spielen.

In der Pause geht es in der Garderobe unter den Darstellern recht lebhaft zu, alle sind guter Laune. Vorsitzender Manfred Ströhle und Regisseur Konrad Kretzdorn sind mit den Leistungen der Darsteller zufrieden und freuen sich schon auf die kommenden Aufführungen.

"Der Kartenverkauf läuft gut und auch an der Abendkasse gibt es noch Plätze", sagt Ströhle. Auch bei den weiteren Vorstellungen werde kein Besucher weggeschickt, weil man immer noch einen Platz finde.

Rollen und Darsteller

Weitere Aufführungen im Saal des Mohren in Limpach von Dienstag bis Donnerstag, 3. bis 5. Januar, um 19 Uhr. Sonderaufführung am Freitag, 6. Januar, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Beuren.

Der stockkonservative Ortspfarrer Bürstel (Franz Benz) wird von seiner Schwester und Haushälterin Mechthild (Birgit Gartmann) umsorgt, die ihn gesund ernähren will, damit er abnimmt. Die geschwätzige Vorsitzende des Kirchenrats, Gundula Krätz (Marga Rothmund), hingegen kocht heimlich opulent für den Pfarrer.

Die pfiffigen Ministranten Maxi (Adrian Kiefer) und Franzi (Tabea Kiefer) sorgen mit ihren Streichen für Unruhe und gewiss auch für viele Lacher im Publikum.

Als moderner Aushilfspfarrer aus dem Milieu bringt Karl Wolf (Berthold Metzger) neuen Schwung in die Pfarrei. Und auch Chorleiterin Monika (Ulrike Rackl) will frischen Wind in das verstaubte Ambiente der Pfarrei bringen.

Für erheblichen Wirbel sorgen der Zuhälter und Ganove Checker (Manuel Karrer) und sein Leibwächter und Schläger Bonzo (Oliver Schreibmüller) die das gutgläubige Stadtmädchen Jenny (Melina Gartmann) entführt haben.