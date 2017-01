Deggenhausertal Sonett erhält Leserpreis für zwei Produkte

Geschäftsführer Gerhard Heid freut sich über die Anerkennung der Leser. Die Firma tritt für nachhaltige und ökologische Produkte ein.

Die Sonett Handseife Citrus und das Sonett Waschmittel Lavendel haben den Leserpreis 2017 des eve-Magazins gewonnen. 7805 Menschen hatten an der Leserwahl für die beliebtesten Produkte im Bio-Fachhandel teilgenommen, teilt das Unternehmen Sonett aus dem Deggenhausertal in einem Presseschreiben mit. "Für unser ökologisches, soziales und ethisches Engagement ist ökonomischer Erfolg wichtig – aber nicht als Selbstzweck, sondern als Voraussetzung“, so Geschäftsführer Gerhard Heid. „Die Basis dafür bilden Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Deshalb freuen wir uns sehr über den Leserpreis sowie die Anerkennung und Sympathie unserer Kunden für die Marke Sonett“. Die milde, zitrusfrische Flüssigseife im praktischen Handspender ist ein Allroundtalent, das Waschmittel zählt zu einem echten Klassiker im Bio-Sortiment, heißt es in der Mitteilung.

Sonett wurde 1977 gegründet und gehört zu den Pionieren für öko­logische Wasch- und Reinigungsmittel. Das Unternehmen ist im Eigentum einer Stiftung, setzt sich nachhaltig für ökologische, soziale und ethische Werte ein und prägt seit Jahren Qualitätsstandards.