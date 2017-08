vor 1 Stunde Wolf-Dieter Guip Exklusiv Deggenhausertal Sommerserie Meine Straße: Zum Hohlenstein in Deggenhausertal-Lellwangen

Die kleine Straße Zum Hohlenstein in Lellwangen in Deggenhausertal hat eine lange Geschichte. Erst 1990 erhielt sie ihren Namen, doch ist die einen Kilometer lange Straße bereits viel älter. 27 Menschen leben in der Straße, der jüngste 10, der älteste 80 Jahre alt.