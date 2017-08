Deggenhausertal Sommerserie "Meine Straße": Auf dem Berg in Deggenhausen

Die exponierte Lage zwischen Gehrenberg, Höchsten und Heiligenberg bietet fantastische Aussichten von der Straße Auf dem Berg in Deggenhausen.

Schräg gegenüber dem Gasthaus Adler in Deggenhausen beginnt die Straße Auf dem Berg, die sich an einem Ausläufer des Höchsten oberhalb des Teilorts über einen guten Kilometer hinauf schlängelt. Wenn man den drauf folgenden Weg weitergeht, kommt man zum Lehenhof. In dem auf der Höhe gelegenen letzten Haus der Straße mit der Hausnummer 37 lebt Ernst Strauß mit seiner Mutter. Früher hieß die Straße einfach Bergstraße, weil sie eben recht steil den Berg hinaufführt – so wie heute noch die beiden unteren Stichstraßen Untere und Obere Bergstraße heißen. Und die Familie Strauß hatte seinerzeit die Hausnummer 16.

"Nach dem Zusammenschluss zur Gemeinde Deggenhausertal gab es ein großes Durcheinander, weil es in mehreren Teilorten identische Straßennamen gab – teilweise gab es gar keine Straßennamen und die Häuser in den Orten waren einfach durchnummeriert. Die Post und Lieferdienste fanden oft nicht die richtigen Adressen. Deshalb mussten etliche Straßennamen geändert werden", erinnert sich Strauß. Und er hat noch eine Anekdote parat: Erst viele Jahre später – kurz vor der Jahrtausendwende – musste er zum Landratsamt nach Friedrichshafen wegen der Adressenänderung, die im Kfz-Schein eingetragen werden musste. "Die wollten 25 D-Mark Umschreibegebühr von mir und da war ich überhaupt nicht damit einverstanden, schließlich hatte doch die Gemeinde die Straßennamenänderung veranlasst", zeigt er sich heute noch verärgert. Er bekam einen Stempel: keine Gebühr fällig.

Familie Strauß fühlt sich sehr wohl dort oben Auf dem Berg: "Wir haben es hier herrlich ruhig und keiner schaut uns zum Fenster rein." Obgleich durch ein Landschaftsschutzgebiet auf dem gegenüberliegenden Berg langsam vieles zuwächst, habe man einen traumhaften Blick und auch lange Sonne. Ein besonderes Privileg seien die vielen Wildtiere, die schon morgens zu beobachten sind. Ernst Strauß hat um eine Vogelfutterstelle extra einen Zaun gezogen, damit die Katzen nicht die Vögel holen.

Im Haus Nummer 6 wohnt die Familie Rothaupt. Neben dem Haus der Familie Strauß ganz oben auf dem Berg und einem Hof, der am Anfang der Straße parallel zur Aachstraße zu den ersten Gebäuden der Straße gehört, waren Rothaupts die ersten, die mit der heute recht dichten Besiedlung der Straße begannen. "Wir haben das Grundstück vom Gasthaus Adler gekauft und 1967 hier gebaut", erzählt Gerhard Rothaupt. Es war recht schwierig gewesen, für dieses Gebiet eine Baugenehmigung zu erhalten und er musste bis zum Regierungspräsidium nach Freiburg gehen, um den Bau genehmigt zu bekommen.

Gegenüber baute zur gleichen Zeit die Familie Allgaier. So war gewissermaßen der Bann gebrochen und an der Straße entstanden nach und nach viele Häuser, die meist mit einem herrlichen Blick ausgestattet sind. Verschiedentlich wird vermutet, dass es dort eigentlich kein Baugebiet hätte geben sollen. Ein Teil des Geländes hatte der Ziegelei in Deggenhausen gehört und die Familie Imholz hatte es verkauft. Das Dreifamilienhaus der Familie Rothaupt ist ein Stück weit in einen kleinen Berg hineingebaut und bietet eine tolle Aussicht über das Tal bis zur Kirche in Roggenbeuren und den Gehrenberg.

"Wenn mein Einkommen so wäre, wie die Aussicht hier, dann wäre ich Millionär", bringt es Gerhard Rothaupt auf den Punkt. Nicht weit entfernt wohnt die Familie Krause, die 1980 auf einem sehr schön gelegenen Grundstück gebaut hat. "Wir haben hier eine sehr gute Nachbarschaft. Man hilft sich gegenseitig aus – gerade wenn jemand in Urlaub ist, kümmert man sich um die Tomaten oder Blumen der Nachbarn", freut sich Siegrid Krause, die im Hof einen kleinen Brunnen und eine Sitzgruppe hat, wo man sich auch gelegentlich trifft.

Der Lieblingsplatz von Sigrid Krause ist der Balkon im Dachgeschoss des Hauses, von wo aus sie einen traumhaften Blick über das Tal bis zum Säntismassiv hat. Eine Besonderheit: Wenn Sie das Fernglas zur Hand nimmt, kann sie bei Heimspielen des Sportvereins Deggenhausertal auf der Anzeigetafel den Spielstand ablesen. Ihre Wohnsituation in der Straße Auf dem Berg beschreibt sie so: "Hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause." Ein wenig weiter den Berg hinauf lebt die Familie Schneider-Götz, die in den 1970er Jahren dort gebaut hat. "Wenn ich, als ich noch in der Schule in Markdorf gearbeitet habe, nach Hause gekommen bin, war das immer wie Urlaub", berichtet Christl Schneider-Götz.

Blick ins Geschichtsbuch

Lange Zeit war der Hof der Familie Strauß, deren Vorfahren Hildebrand geheißen haben, das einzige Haus oben auf der heute Auf dem Berg benannten Straße. Um das Jahr 1855 ist die Familie von der Alb nach Deggenhausen gezogen. Um 1900 war der Hof wohl abgebrannt und wurde ein wenig unterhalb an seinem heutigen Standort wieder aufgebaut. Früher war es keine Straße im heutigen Sinne, sondern ein Kiesweg, der durch Regenausschwemmungen manchmal eher einem Bachbett glich. Es war eine eher kleine Landwirtschaft mit vielleicht vier Kühen. Die Milch wurde auf dem Hof entrahmt und dann zur Molke in Obersiggingen gebracht.

Zahlen, Zahlen, Zahlen 1 Kilometer ist die Straße Auf dem Berg lang. 1 bis 37 lauten die Hausnummerm entlang der Straße Auf dem Berg

Was fehlt in meiner Straße Den befragten Anwohnern zufolge fehlt in der Straße Auf dem Berg nichts. Sicherlich ist die Einzelhandelsstruktur in Deggenhausen eher mager. Jedoch ist es nicht so sehr weit bis Wittenhofen, was sich zum Zentrum der Gemeinde Deggenhausertal entwickelt hat und eine gute Infrastruktur bietet.

Natürlich ist die recht steile Straße im Winter manchmal durchaus eine Herausforderung. Auch wenn allerorten betont wird, dass der Winterdienst der Gemeinde recht gut sei. Probleme ergeben sich beim Hinabfahren oftmals dadurch, dass auf der Straße abgestellte Fahrzeuge – wenn man rutscht – kaum zu umfahren sind.

Bisher gibt es auch ein erhebliches Problem beim Telefonieren und mit dem Internet. Beides fällt manchmal komplett aus. Jedoch ist hier wohl Abhilfe nah. Die TeleData hat bereits einen Kabelverzweiger neu aufgebaut und in Kürze soll über Vectoring eine akzeptable Internetleistung möglich sein.

Die Naturnähe ist ein besonderes Privileg der Bewohner der Straße Auf dem Berg. Aber sie hat auch ihre Nachteile. So kämpfen einige Anwohner mit der Natur. Ob es sich nun um Bäume handelt, die prächtig gedeihen und damit auf lange Sicht die traumhafte Aussicht beeinträchtigen oder um Rehe, die sich in den gepflegten Gärten vornehmlich über junge Rosenknospen und frisches Blattwerk hermachen. Auch ist es schon vorgekommen, dass einmal eine Kuhherde vom Lehenhof durchgebrannt ist und in verschiedenen Gärten erhebliche Verwüstungen hinterlassen hat.

"Meine Straße" – So funktioniert die Karte

Klicken Sie oben links auf den Pfeil, um die Seitenleiste zu öffnen. Scrollen Sie zu der gewünschten Stadt. Wenn Sie neben dem Hinweis "Alle Dokumente" den Pfeil nach unten anklicken, öffnet sich der Ordner, in dem alle Straßen der jeweiligen Stadt aufgelistet sind. Klicken Sie nun eine Straße an, wird diese in der Map angezeigt. In der Seitenleiste findet sich dann auch der Link zu dem Artikel über die Straße. Die Artikel werden nach und nach veröffentlicht, wir ergänzen die Karte entsprechend.

In der damaligen Molke betreibt heute Norbert Steidle vom Gasthaus Sternen seine Brennerei. Um das Jahr 1975 wurde der Kanal in der Straße verlegt und die Straße bis oben asphaltiert. Bis vielleicht in die Jahre 1966/68 gab es oberhalb des Hofs der Familie Strauß noch eine Quelle. Die dann jedoch versiegt ist. Es wird angenommen, dass durch seismologische Untersuchungen zur Förderung von Öl in Deggenhausen die Quelle aufhörte zu sprudeln. (wdg)So finden Sie den Artikel zu Ihrer Straße:Alternativ können Sie auch in die Karte zoomen und Ihre Straße suchen, die als farbige Linie eingezeichnet ist. Klicken Sie auf diese Linie, öffnet sich die Seitenleiste mit dem Link zum Artikel.

Die Serie:

Zweimal pro Woche stellen wir eine Straße in Markdorf, Bermatingen oder Deggenhausertal, ihre Menschen, ihre Besonderheiten und ihre Geschichte vor.

Wollen Sie dabei sein? Schreiben Sie uns: markdorf.redaktion@suedkurier.de