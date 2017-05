Deggenhausertal Schule hat große Wünsche an ihren Förderverein

Schule hat große Wünsche an ihren Förderverein

Ures Helfer, Rektorin der Grundschule Deggenhausertal, hätte gern Tablet-Computer für alle Klassen. Dabei setzt sie zum einen auf den Förderverein der Schule und hofft auch auf Unterstützung der Gemeinde, die Schulträger ist.

Deggenhausertal (wdg) In der Schulmensa in Wittenhöfen hat sich der Schulförderverein der Grundschule Deggenhausertal zur Jahresversammlung getroffen. Schriftführerin Bettina Weißpfennig listete auf, wie der Verein in der vergangenen Periode die Schule finanziell unterstützt hat. "Wir haben diverse Schulutensilien, Turnkleidung und Ähnliches für Flüchtlingskinder beschafft", erklärte Weißpfennig. Zudem wurde ein Vortrag über Biber organisiert, auch Puppentheater stand auf dem Programm.

Für schulische Veranstaltungen schaffte der Förderverein zwei Stehtische an, für den Pausenhof einen Holztisch und zwei Bänke. Die Förderer kauften Schul-T-Shirts und einheitliche Badekappen und unterstützten ein Musical des Gymnasiums Wilhelmsdorf. Der Verein wirkte bei verschiedenen Schulveranstaltungen mit und organisierte bereits zum dritten Mal einen Poetry Slam im Saal des Feuerwehrhauses, der aufgrund großer Nachfrage auf einen zweiten Tag ausgeweitet wurde.

Der seit 13 Jahren bestehende Verein hat aktuell 101 Mitglieder. "Ich freue mich, wie aktiv der Verein seine Arbeit macht und den Schulkindern so viel ermöglicht", sagte Bürgermeister Fabian Meschenmoser. Auch lobte er das kulturelle Engagement mit der Ausrichtung des Poetry Slam – die Wirkung gehe übers Deggenhausertal hinaus.

Die Rektorin der Grundschule, Ursel Hefler, die kraft Amtes im Vorstand des Fördervereins ist, dankte den Aktiven im Verein: "Er ist in den 13 Jahren zu einer Erfolgsgeschichte geworden." Sie wünschte sich für die Schule vom Förderverein eine zweite Garnitur Tische und Bänke, weil diese durch die Kinder gut angenommen würden. Außerdem auf der Wunschliste: Montessori-Lernmaterial für die einzelnen Klassen und als größten Brocken für jede Klasse einen oder zwei Tablet-Computer. Sie erklärte, dass nach dem Medienentwicklungsplan schon alle Computer der Schule erneuert wurden. Bei der Beschaffung von Tablets hoffe sie auch auf eine Unterstützung seitens des Schulträgers, also der Gemeinde. So sind die künftigen Aufgaben des Fördervereins schon mal abgesteckt.