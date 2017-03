Deggenhausertal Schützenverein Deggenhausertal präsentiert sich gut aufgestellt

Problemlose Wahlen, viele Ehrungen und gut vorbereitete Regularien gab es bei der Hauptversammlung des Schützenvereins.

In bester Verfassung zeigte sich der Schützenverein Deggenhausertal bei seiner Hauptversammlung im Schützenhaus in Untersiggingen. Von den jetzt mehr als 200 Vereinsmitgliedern – im vergangenen Jahr gab es fünf Austritte und 17 Neueintritte – waren rund 50 ins Vereinsheim gekommen. Nicht ohne Grund war auch Kreissportleiter Elmar Stoll ins Deggenhausertal gekommen; galt es doch viele Mitglieder zu ehren.

Für 40-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund wurden Walter Koester und Hans-Rupprecht von Rothkirch mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Die silberne Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Norbert Asprion, Gregor Eber, Karl Eber, Armin Greß, Elvira Hegner, Martin Micheler, Josef Rothmund und Manfred Stroppel verliehen. Der Kreisschützenmeister lud die Mitglieder zum Kreisschützentag in Seelfingen bei Stockach ein und erinnerte an den Beginn der Kreismeisterschaften am 11. März sowie an den Landesschützentag am 14. Mai in Schopfheim, bei dem unter anderem über eine neue Satzung entschieden wird.

Im Rahmen der Vereinsregularien konnte Schatzmeister Josef Schmidmeister über ein auch in finanzieller Hinsicht erfolgreiches Jahr des Schützenvereins berichten, der auch in diesem Bereich solide aufgestellt ist. Bürgermeister Fabian Meschenmoser fand lobende Worte für den Schützenverein bezüglich der guten Kassenlage und der steigenden Mitliederzahlen sowie die optimale Lage des Schützenhauses in Untersiggingen mit einem Blick übers Tal. "Es ist sehr gut für die Gemeinde, dass wir so viele gut organisierte Vereine wie den Schützenverein in Deggenhausertal haben", freute sich Meschenmoser.

Der Bürgermeister übernahm auch die Vorstandswahlen, bei denen zwölf Positionen bestätig oder neu besetzt wurden. Dass dieses Prozedere schnell und problemlos über die Bühne ging, war zum einen auf die gute Vorbereitung zurückzuführen, aber auch darauf, dass sich für vakante Ämter Nachfolger zur Verfügung gestellt hatten.

Wahlen

Bestätigt wurden Vorsitzender Armin Greß und Stellvertreter Josef Schäfer, Alex Huber (Sportwart), Diana Ziegler (Schriftführerin), die Beisitzer Helmut Selb, Norbert Asprion, Stefan Böhmann und Siegfried Hienerwadel sowie als Kassenprüfer Siegfried Stecher. Neu im Amt sind Philipp Stecher, Markus Fischer und Markus Kessler. (wdg)