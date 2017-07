Deggenhausertal Schüler spenden für Kinderhospizdienst Amalie

Die Schüler der Grundschule Deggenhausertal haben den Kinderhospizdienst Amalie mit Sitz in Friedrichshafen und Weingarten mit einer Spende von 680 Euro unterstützt. Das Geld kam zusammen, als die Schüler selbst gestaltete Kunstwerke nach dem Vorbild großer Meister verkauften.

Deggenhausertal – Großer Bahnhof in der Aula der Grundschule Deggenhausertal: Schüler, Lehrkräfte sowie Rektorin Ursel Hefler und Barbara Weiland vom Kinderhospizdienst Amalie aus Friedrichshafen hatten sich zu einer feierlichen Spendenübergabe versammelt. Die Rektorin erzählte: "Unser diesjähriges Schulfest stand unter dem Motto 'Große Namen – Kleine Künstler'." Unter dieser Überschrift hatte die Grundschule im Mai zu einer außergewöhnlichen Vernissage in den Saal des Feuerwehrgerätehauses in Wittenhofen geladen. Die Kinder untermalten die Vorträge mit Bildern und Skulpturen, die sie im Stil des jeweiligen Künstlers, um den es ging, gestaltet hatten – also etwa im Stil von Hundertwasser, Miro oder Matisse. Im Anschluss an die Vernissage konnten die Gäste die Werke in der Schule besichtigen und kaufen.

"Im Vorfeld der Vernissage hatten wir vereinbart, die Erlöse aus dem Verkauf der Kunstwerke nicht für die Schule zu behalten, sondern jemandem zu überreichen, der das Geld ganz gut brauchen kann: dem Kinderhospizdienst Amalie", erklärte Hefler nun bei der Scheckübergabe in der Aula. Die Koordinatorin von Amalie, Barbara Weiland, erzählte den Kindern über die Arbeit des Kinderhospizdienstes: "Wir haben derzeit 50 ehrenamtliche Mitarbeiter, die 25 Familien betreuen." Es seien Familien, in denen Kinder oder Jugendliche leben, die sehr krank seien. Es gehe darum, die Kranken und ihre Familien zu besuchen, Geschichten vorzulesen, mit den Geschwistern zu spielen, gemeinsam Hausaufgaben zu machen und vieles mehr.

Ein Mädchen wollte wissen, was denn der Name Amalie bedeute. "Das bedeutet Ambulanter Dienst von Maltesern und der Stiftung Liebenau", erklärte Weiland. Die Summe von 680 Euro, die beim Verkauf der Schüler-Kunstwerke zusammen gekommen war, wurde in der Aula feierlich und unter tosendem Applaus der Schüler von Ursel Hefler an Barbara Weiland überreicht. Mit dem Geld werden die Fahrtkosten der 50 Paten sowie deren Ausbildung finanziert.

Der Kinderhospizdienst

Amalie mit Niederlassungen in Friedrichshafen für den Bodenseekreis und in Weingarten für den Kreis Ravensburg finanziert sich nach eigenen Angaben zu 60 Prozent aus Spenden. Der restliche Betrag kommt von den Krankenkassen. Amalie ist ein ambulanter Dienst des Malteser Hilfsdienstes und der Stiftung Liebenau. (wdg)