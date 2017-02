Deggenhausertal Schnelles Internet für Wittenhofen: Ausbau soll kommen

Die Telekom stellt schnelleres Internet für Wittenhofen in Aussicht.

In Sachen Internet-Versorgung gibt es in der Gemeinde Deggenhausertal deutlich sichtbare Fortschritte. Wohl nicht zuletzt nachdem die Telekom beispielweise in Urnau aktiv und hat über Kabelverzweiger (KVZ) sogenannte Vectoring-Anschlüsse zur Verfügung gestellt: Hier geht das Glasfaserkabel bis zum KVZ und von dort aus die Signale über die vorhandenen Kupferkabel in die Haushalte, was eine Leistung von bis zu 100 Mbits pro Sekunde ermöglicht.

Dies scheint die Telekom wohl auch für Wittenhofen zu planen. Auslöser für den plötzlichen Schwenk der Telekom war wohl die Tatsache, dass Teledata von Hefikofen aus kommend über Urnau, Wittenhofen, Obersiggingen und Lellwangen in Richtung Altenbeuren und Heiligenberg Glasfaserkabel verlegt hatte. Im Zusammenhang mit der Verlegung von Gasleitungen wurden in Lellwangen Glasfaserkabel bis in die Häuser verlegt (FTTB-Technik), so dass Lellwangen jetzt der einzige Teilort in der Gemeinde Deggenhausertal ist, in dem Glasfasertechnik bis in die Häuser hinein reicht. Wie Bürgermeister Fabian Meschnemoser in der jüngsten Gemeinderatssitzung ankündigte, werden wohl in diesem Frühjahr noch Untersiggingen (mit Gewerbegebiet), Obersiggingen, Roggenbeuren und Deggenhausen über KVZs durch Teledata angeschlossen. Weiterhin sei angedacht noch im Laufe des Jahres das Gewerbegebiet Deggenhausen mit Glasfaser zu erschließen. Zur Erschließung des Gewerbegebiets Mennwangen hatte die Gemeindeverwaltung im Herbst 2016 einen Förderantrag gestellt, der noch beim Innenministerium des Landes zur Prüfung liegt. Das Sorgenkind im Tal bezüglich schnellem Internet bleibt Limpach. Hier ist erst in Zusammenhang mit dem Masterplan des Bodenseekreises eine Lösung zu erwarten.