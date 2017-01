Deggenhausertal Schneeparadies auf dem Höchsten

Wintersportsaison braucht noch ein wenig mehr Grundlage.

Bei rund drei Minusgraden, jedoch im prallen Sonnenschein gefühlten 10 Grad Celsius plus, entwickelte sich gestern der Höchsten als Tummelplatz für Frischluftfanatiker, Schnee- und Sonnenfans. Hatte doch eine vielleicht fünf Zentimeter dicke Schneedecke die liebliche Landschaft in ein weißes Paradies verwandelt.

Von Pulverschnee überzuckerte Bäume, Wiesen und Felder und ein traumhafter Blick über die sanften Hügel bis zum in leichtem Dunst liegenden Bodensee und in der Ferne glitzernde Alpen waren Balsam für die durch tagelange dichte Nebelwände gepeinigte Seele. Auf dem geduldeten Rodelhang der Familie Thoma unterhalb des Berggasthofs versuchten sich die ersten Kinder mit ihren Schlitten und hatten ihre helle Freude an der weißen Pracht.

Auch Höchstenwirt Hans-Peter Kleemann steht Gewehr bei Fuß: „Unser Kinderskilift unweit des Gasthofs ist fix und fertig sowie vom TÜV abgenommen“, freut er sich über den sehnlichst erwarteten Schnee. Der jetzt liegende Pulverschnee würde unter der Sonneneinstrahlung eine gute Grundlage bieten und wenn es jetzt noch zehn bis 15 Zentimeter dazuschneit, könnte die Ski-Saison auf dem Höchsten eröffnet werden.

Das Schneemobil zum Spuren der Loipen, mit dem Kleemann gemeinsam mit Raimund Silbereis ehrenamtlich vier verschiedene Strecken rund um den Höchsten spurt, ist ebenfalls zum Einsatz bereit. „Auf den rund 20 Kilometern müssen jetzt auch noch mal zusätzliche gut zehn Zentimeter Schnee fallen, damit die Grasnarbe nicht leidet, bevor die Langläufer auf Tour gehen können“, erklärt Kleemann.

Wer sich über die Wintersportmöglichkeiten auf dem Höchsten informieren möchte, kann sich an die Loipen-Information an der Rezeption des Berggasthofs unter der Telefonnummer 0 75 55/9 21 00 wenden.

Bei entsprechender Schneelage ist der Kinderlift zu folgenden Zeiten geöffnet: Freitag bis Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr sowie in den Ferien täglich von 13 bis 17 Uhr.

Für Kinder zwischen drei und sechs Jahren gibt es samstags, je nach Schneelage, von 14 bis 16 Uhr Kinderskikurse des Skiclubs Salem.