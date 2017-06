Deggenhausertal Sanierung der Alfons-Schmidmeister-Halle: Vereine und Schule finden Ausweichlösungen

Die Alfons-Schmidmeister-Halle wird saniert und ist voraussichtlich erst Ende Oktober wieder zugänglich. In der Zwischenzeit finden die Vereine und Schulen, die die Halle sonst nutzen, kreative Ausweichlösungen. Die Zirkus-AG bastelt zum Beispiel unter freiem Himmel.

Deggenhausertal – Wegen des zweiten Bauabschnitts zur Sanierung der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen ist das Mehrzweckgebäude seit Anfang Mai bis voraussichtlich Ende Oktober geschlossen. Die Halloweenparty, veranstaltet vom Musikverein Homberg-Limpach am 31. Oktober, soll die erste Veranstaltung nach Abschluss der Renovierungen sein. Die Halle ist mit Veranstaltungen verschiedenster Art und vor allem mit sportlichen Aktivitäten im Jahresverlauf sehr gut ausgelastet. Wie ist die Reaktion derer, die die Halle nun nicht nutzen können und wie behelfen sie sich für die Übergangszeit?

Gewöhnlich übt und trainiert die Zirkus-AG der Grundschule in der Halle. Jetzt trifft man Konrektorin Christiane Hartmann mit ihrem Lehrerkollegen Janik Maier und den Kindern der Arbeitsgemeinschaft am großen Tisch mit Bänken beim Feuerwehrgerätehaus. "Weil wir nicht in die Halle können, basteln wir jetzt Geräte für die Zirkus-AG im Freien", erklärt Hartmann. Es werden Jonglierbälle aus mit Linsen gefüllten Luftballons, Devil-Sticks und Schleuderbälle (Pois) aus Recycling-Material herstellt und auch gleich ausprobiert. Der lange Tisch beim Schulgebäude, der erst kürzlich vom Bauhof erneuert wurde, eigne sich dafür gut und gelegentlich wird hier auch Außenunterricht abgehalten.

Auch der Schulsport, der sonst teilweise in der Alfons-Schmidmeister-Halle stattfindet, wird in vollem Umfang nach Stundenplan ausgeführt. "Wir haben ja ein schönes, großes Schulsportgelände und dürfen im Notfall den Saal des Feuerwehrgerätehauses nutzen", ergänzt Hartmann, die erwähnt, dass Kollegen mit den Kindern auch zum Walken gehen oder es gibt auch mal Gummistiefel und Regenschirmwanderungen.

Für Wolfgang Rößler, Vorsitzender des Sportvereins Deggenhausertal (SVD), stellt die Schließung der Alfons-Schmidmeister-Halle kein Problem dar: "Wir nutzen die Halle sowieso nur im Winter." Die Vorsitzende des Vereins für Freizeitsport Deggenhausertal, Sibylle Strasser, sagt: "Die Halle musste ja gemacht werden, aber wir sind sehr froh, wenn wir wieder rein können." Die fünf Kindergruppen seien ins Dorfgemeinschaftshaus Deggenhausen ausgewichen. Aber der Raum ist zu klein für die vielen Kinder und teilweise Eltern, die dabei sind, was zu Lärm führt. Mit dem Fitness-Training ist der Verein in den Saal des Feuerwehrgerätehauses ausgewichen und die Reha-Gruppe trifft sich im Dorfgemeinschaftshaus in Untersiggingen. Jetzt stehen die Pfingst- und dann bald die Sommerferien an, sodass auch Sibylle Strasser zuversichtlich ist, die Zeit bis zur Wiedereröffnung gut überbrücken zu können.

Sandara Sorg, in der Gemeindeverwaltung unter anderem für die öffentlichen Gebäude verantwortlich, freut sich über die Flexibilität der Hallennutzer. Bisher habe es keine Beschwerden gegeben, sagt sie. Als Ausweichmöglichkeiten stünden die verschiedenen Dorfgemeinschaftshäuser in den Teilorten sowie der Saal im Feuerwehrgerätehaus zur Verfügung.

Sanierung

In einem ersten Bauabschnitt wurde bereits im vergangenen Jahr die Fensterfront der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen die komplette Fensterfront durch eine wärmegedämmte Version erneuert. Jetzt werden der Fußboden und die Prallwände erneuert. Der Boden wird rund 109 000 Euro kosten und die neuen Wände 122 000 Euro.