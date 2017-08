Deggenhausertal Sabine Kaenders leitet Poponyland in Sinnenberg

Auf einem Hof zwischen Untersiggingen und Mennwangen wird tiergestützte Pädagogik praktiziert. 13 Shetland-Tiere leben auf dem Poponyland, wie sich der Ponyhof nennt, in einem Offenstall.

Deggenhausertal – Umrahmt von saftigen Wiesen und dunklen Wäldern, durchzogen mit attraktiven Wanderwegen, liegt etwas auf der Höhe das Poponyland in Sinnenberg. Den heimeligen Weiler erreicht man, wenn man zwischen Untersiggingen und Mennwangen – wo das Deggenhausertal in das Salemertal übergeht – nach rechts auf eine schmale, geschlängelte Straße abbiegt.

Nach Stationen auf dem Hammerhof in Harresheim und auf dem Höchsten hat Sabine Kaenders in Sinnenberg einen kleinen Hof erworben und das Poponyland aufgebaut. "Kein Schreibfehler", erklärte ihre Tochter und stellvertretende Leiterin Jessica Saupp. "Wir wollen uns mit dem Markennamen Poponyland von anderen Ponyhöfen abheben."

Eine ganze Shetland-Ponyfamilie mit 13 Mitgliedern lebt in einem Offenstall auf dem Hof. Jedes Tier kann selbst entscheiden, ob es im Stall oder draußen ist. Aber die Tiere sind nicht auf Urlaub da. "Wir machen tiergestützte Pädagogik", erklärt Saupp, die selbst Elementarbildung an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten studiert, dort als Kinderpädagogin abschließen will und sich zur tiergestützten Pädagogin weiterbilden möchte. Es gehe darum, dass Kinder von fünf bis 15 Jahren mit den Ponys Erlebnisse auf Augenhöhe haben. Die Arbeit mit den Kindern und den Tieren sei etwas ganz besonders. Es gibt den Kindern etwas, sie werden ruhiger und die Ponys spiegeln den Gemütszustand der Kinder.

Entsprechend ihrer Mentalität gehen die Kinder mit den Tieren um. Kinder mit viel Energie können diese auf dem Reitplatz im Führstrick abbauen. Es werden auch Kindergeburtstage mit den Ponys organisiert. Kindern und Ponys macht es Spaß, wenn man die Tiere mit Fingerfarben färbt, Zöpfe flechtet und die Ponys mit Blumen schmückt. Die Tiere werden dabei nicht zu irgendwelchen Maßnahmen gezwungen, sondern können selbst entscheiden, ob sie beim jeweiligen Event mitmachen wollen oder nicht.

Unter dem Motto "Popony mobil" gibt es jetzt ein neues Angebot, bei dem das Poponyland in Kindergärten – zum Beispiel nach Friedrichshafen – geht und dort ein tierpädagogischen Programm anbietet.

Reitpädagogisches Angebot

Für Kinder ab 4 Jahren, Jugendliche und Erwachsene gibt es ein dreistufiges Lernprogramm, das sich nach Alter und Reifegrad der Teilnehmer richtet und individuell angepasst wird. Egal ob in der Einzelarbeit, bei Ferienfreizeiten oder bei den Ponytrekking-Touren, immer hat das, was angeboten wird, mit diesem Arbeitsansatz zu tun. Es geht darum, die Besonderheit der Tiere und deren hohe Wirksamkeit für die menschliche Entwicklung näher zu bringen. Zum beruflichen Werdegang von Sabine Kaenders: Seit ihrer Jugend beschäftigt sie sich mit Körper- und Ausdrucksarbeit. Das Studium zur Theaterpädagogin wurde ergänzend durch eine Ausbildung beim Deutschen Kinderschutzbund zur Medienpädagogischen Fachkraft. Weitere Qualifikationen zur Befähigung an Grund- und Werkschulen, Gymnasien, mit sogenannten schwer erziehbaren Kindern, in der Justizvollzugsanstalt und Drogentherapieeinrichtung sowie in der Off-Szene als anerkannte Schauspielpädagogin zu arbeiten. Die vorläufig abschließende Ausbildung zur Kommunikationstrainerin Pferd-Mensch mit dem Schwerpunkt Feldenkrais, Bewusstheit durch Bewegung, rundet ihren Werdegang ab. (wdg)

Informationen im Internet: