Deggenhausertal Rektorin Ursel Hefler geht in den Ruhestand

16 Jahre lang hat Ursel Hefler die Grundschule Deggenhausertal in Wittenhofen geleitet. Jetzt geht sie in den Ruhestand. In ihren 41 Berufsjahren als Pädagogin hat sie viele Veränderungen im Schulsystem erlebt. Eine ihrer Erfahrungen ist: Schulleiter sind zu Netzwerkern geworden.

Deggenhausertal – Mit Beginn der Sommerferien wird sich die Rektorin der Grundschule Deggenhausertal, Ursel Hefler, nach 16 Jahren in Wittenhofen und insgesamt 41 Jahren als Pädagogin in den Ruhestand begeben. Als Ursel Hefler 2001 als Rektorin an die Schule in Wittenhofen kam, war es noch eine Grund- und Hauptschule – allerdings ein Sondermodell mit den Klassen 5 und 6 als Hauptschule. Zuvor waren mehrere kleinere Dorfschulen am Hauptstandort mit mehr als 200 Schülern zusammengefasst und war das Gebäude aufgestockt worden.

Etwa 2008 musste die Hauptschule wegen Schülermangels geschlossen werden. Die Schüler gingen zunächst nach Horgenzell und mit Einführung der Werkrealschule konnten die Kinder dann auch Schulen in Markdorf und Salem besuchen. "Es war ein schmerzlicher Einschnitt, weil wir die Großen verloren haben und wir auch Lehrer aufgeben mussten", erinnert sich Hefler.

Ein wichtiger Schritt in der Schulentwicklung sei die Einführung der Ganztagsschule gewesen. Man habe mit der gesellschaftlichen Entwicklung mitgehen müssen. "Das ist ein ganz großer Unterschied; der Ganztag beginnt im Kopf – ich bin als Lehrer auch am Nachmittag noch gefordert", erklärt die Schulleiterin. Es gehe ja nicht nur um die Betreuung der Kinder am Nachmittag, sondern auch um ein Bildungsangebot. Es habe sich auch eine Fehlerkultur entwickelt. So machte es keinen Sinn, die Hausaufgabenbetreuung direkt in der 6. Stunde anzubieten. Die Kinder brauchten mindestens eine Stunde zum Toben nach dem normalen Unterricht. So entstanden die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften (AG), wie Zirkus-AG und viele mehr.

Im Jahr 2004 gab es den Wandel vom Lehrplan zum Bildungsplan. Dieser legte fest, über welche Kompetenzen die Kinder mit dem Abschluss der Grundschule verfügen sollen. Der nächste Umbruch war der jahrgangsübergreifende Unterricht. Zum Lehrerkollegium bemerkt die Rektorin, dass es immer eine gute Durchmischung von älteren, erfahrenen und jüngeren Lehrern gegeben habe. Nur sei schade gewesen, dass sie die männlichen Kollegen verloren hätten – jetzt jedoch gebe es mit Janik Maier wieder einen männlichen Pädagogen.

Die Zusammenarbeit mit dem Schulträger, der Gemeinde Deggenhausertal, sei immer gut gewesen, sagt Hefler: "Wir haben das Privileg, die einzige Schule im Tal zu sein und nicht mit anderen teilen zu müssen." Ein ganz großer Vorteil sei das – durchaus teure – Hallenbad direkt in der Nachbarschaft der Schule; kein Schüler verlasse die Schule als Nichtschimmer.

Ursel Hefler ist auch sehr froh und stolz auf den aktiven Elternbeirat. Schulische Arbeit ohne Elternmitarbeit sei heute gar nicht mehr möglich. Auch der von ihr mitinitiierte Schulförderverein sei nicht mehr wegzudenken, der der Schule schon viele Möglichkeiten eröffnet habe. Die gute Kooperation von Schulträger, Schule, Elternbeirat und Schulförderverein sei ein wichtiges Bindeglied für die künftige Entwicklung der Schule zum Wohle der Kinder.

Zur Person

Ursula (Ursel) Hefler wurde 1952 in Stuttgart geboren, ist verheiratet, hat zwei Kinder und drei Enkel. Nach dem Abitur studierte sie an der Pädagogischen Hochschule in Esslingen und trat 1976 in den Schuldienst ein. Nach Stationen in Friedrichshafen und als Konrektorin in Bermatingen kam sie im Jahr 2001 als Rektorin an die Schule in Deggenhausertal. Ehrenamtlich ist Hefler im Gemeinderat von Salem und seit 1984 im Kirchengemeinderat in Salem aktiv. Zu ihren Hobbys zählen Lesen – Bibliothekarin wäre eine Berufsalternative gewesen – und Reisen in Länder, in die man sonst nicht unbedingt fährt, wie Butan oder Nepal, um über den Tellerrand zu schauen. Besonders freut sie sich darauf, künftig mehr Zeit für ihre Familie zu haben.

Drei Fragenan Ursel Hefler

War es die richtige Entscheidung, denBeruf der Lehrerin zu ergreifen?

Ich wollte schon immer Lehrerin werden. Es war auch eine gute Entscheidung, Schulleiterin zu werden. Weil ich Kinder liebe. Ich finde schön, wenn man Kinder begleiten darf. Wenn man die Potenziale sieht und fördern kann und sieht, was für Persönlichkeiten diese Kinder werden. Ich hatte immer Freude am Gestalten und Entwickeln. Bei meiner Einführung in Deggenhausertal habe ich gesagt: Eine Schule muss Visionen haben – und davon bin ich heute noch fest überzeugt.

Wie hat sich der Schulbetrieb in denvergangenen Jahren verändert?

Es kamen immer neue Bildungspläne mit neuen Ansätzen. Es hat sich im Pädagogischen viele geändert. Dass man das einzelne Kind wieder in den Vordergrund rückt. Und dass man die Eltern mit in die Schule einbezieht. Man muss ein Netzwerk aufbauen, um Schule leiten und entwickeln zu können. Schulleiter sind zu Netzwerkern geworden.

Wie wird, wie muss sich die Grundschule, auch in Bezug auf die Digitalisierung, künftig entwickeln?

Wir dürfen uns nicht abhängen lassen. Die Kinder kommen schon mit einem enormen Wissen in die Schule und das darf man nicht brach liegen lassen. Man muss den Kindern die Möglichkeiten und die großen Gefahren nahe bringen. Das machen wir schon heute. Aber da muss künftig noch viel mehr Zeit investiert werden, denn das Entwicklungstempo ist in diesem Bereich unglaublich groß. Wir erziehen unsere Kinder in eine Zukunft, die wir heute noch gar nicht abschätzen können. Wichtig ist, dass Kinder lernen, dass sie ein ganzes Leben lang lernen müssen. Wir müssen sie zu Persönlichkeiten entwickeln, die selbstbewusst werden und sich diesen Entwicklungen stellen.