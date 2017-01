Deggenhausertal Rekord im Haushalt von Deggenhausertal

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Haushaltsplan vorgestellt, der Gemeinderat gab für den Entwurf grünes Licht. Mit einem Volumen von 15 Millionen Euro erreicht der Haushalt einen neuen Rekord, wie Bürgermeister Fabian Meschenmoser erklärte.

In der ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr haben Bürgermeister Fabian Meschenmoser und Kämmerer Josef Schweizer den Haushaltsplan für das Jahr 2017 vorgestellt. Der Entwurf wurde ausführlich diskutiert und in der vorliegenden Form gebilligt. In der nächsten Ratssitzung werden Haushaltsplan und Satzung verabschiedet. Meschenmoser stellte voran: "Der Haushaltsplan ist einmalig und historisch, weil mit einem Gesamtvolumen von 15 Millionen Euro ein neuer Rekord erzielt wird."

Als wichtigste Investitionen bezeichnete Meschenmoser Maßnahmen zur Gewässerentwicklung für 364 000 Euro, die Sanierung der Alfons-Schmidmeister-Halle für 474 000 Euro, Wohnumfeldmaßnahmen in Wittenhofen im Zusammenhang mit der Bebauung des Knisel-Geländes und die Entschärfung der Verkehrssituation bei der Bäckerei Baader. Eine große Aufgabe sei auch die Erneuerung des Ortswassernetzes in Limpach für 390 000 Euro. Hier sollen auch Leerrohre für schnelles Internet verlegt werden.

Die Überplanung der Gesamtgemeinde mit Glasfasertechnik werde noch ein langer, steiniger Weg. Im Haushalt sind 310 000 Euro eingeplant. Zum Haushalt insgesamt sagte der Bürgermeister: "Er ist durchdacht, weitblickend und solide." Kämmerer Josef Schweizer erläuterte, dass der Gesamthaushalt gegenüber 2016 um gut zwei Prozent auf 15 Millionen Euro angestiegen ist. Davon entfallen knapp 11 Millionen auf den Verwaltungs- und gut 4 Millionen auf den Vermögenshaushalt.

Im Verwaltungshaushalt rechnet man optimistisch mit Gewerbesteuereinnahmen von 1,4 Millionen Euro (Vorjahr 1 Million). Der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer liegt mit 2,2 Millionen Euro geringfügig über dem Vorjahr. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ist mit einem Rückgang um etwa 11 000 auf 1,1 Millionen Euro zu rechnen.

Schwerpunkte bei den Ausgaben sind die Finanzausgleichsumlage, die um 117 000 auf fast 1,2 Millionen Euro steigt, sowie die Kreisumlage mit 1,6 Millionen Euro (plus 85 000 gegenüber dem Vorjahr). Im Ergebnis ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von 120 000 Euro möglich. Der Vermögenshaushalt ist von den beschriebenen Projekten und Investitionen geprägt. Hinsichtlich der Beteiligung an der Seeallianz, des Kaufs des Stromnetzes – dafür sind 800 000 Euro eingestellt – ist 2017 die Entscheidung zu erwarten. Dafür ist die Aufnahme eines Darlehens vorgesehen. Außerdem werden aus den Rücklagen 650 000 Euro zur Finanzierung des Vermögenshaushalts entnommen. Der Schuldenstand wird mit 1,6 Millionen Euro angegeben, sodass die Pro-Kopf-Verschuldung um 116 auf 385 Euro steigt.