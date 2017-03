Markdorf Projekt Naturoase: BUND hat Kiesgrube in Urnau im Fokus

Als kleiner Verein, der Großes bewegt, gibt sich die Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Deggenhausertal am Dienstagabend bei ihrer Jahresversammlung. Während im Vorstand trotz Neuwahlen alles beim Alten bleibt, steht viel Neues für 2017 auf der Agenda.

Bezüglich ausgewiesener Baugebiete äußert sich Rolf Servos vom BUND Deggenhausertal teilweise skeptisch: "In Obersiggingen habe ich meine Bedenken angemeldet", sagt der Vorsitzende zum geplanten Bauprojekt, dem die Hochstammwiese an der Deggenhauser Straße zum Opfer fallen würde. Für unbedenklich dagegen befindet Servos die neuen Bauvorhaben in Urnau sowie am Ortseingang Grünwangen. Auch dem geplanten Radweg Richtung Urnau kann er nur Positives abgewinnen, "und wenn die Brücke erneuert werden muss, wird auch der Wasseramselkasten erneuert", ergänzte er. Überhaupt hätten sich die Wasseramseln im Deggenhausertal so gut etabliert, dass hier der höchste Bestand dieser Vogelart im ganzen Bodenseekreis vorzufinden sei.

Einmal mehr war die Kiesgrube in Urnau Thema. Nach Aussagen von Rolf Servos zeige sich der BUND interessiert, "aus der Kiesgrube gegen faire Bezahlung der fünf Eigentümerparteien eine Naturoase zu machen". "Das ist eine sehr sensible Sache, wenn jetzt die Gemeinde Naturfläche kaufen würde", äußerte Reiner Voß Bedenken hinsichtlich des nicht stattgegebenen Wunsches nach einer Umgehungsstraße.

Äußerst brisant sei das Thema deswegen, weil die Verkehrssituation in Urnau seit Verbreiterung der Durchgangsstraße derzeit alles andere überlagere, klagte Ulrika Zündel, selbst Leidtragende, und warf die Frage auf: "Müsste man nicht erst die Verkehrssituation angehen und entlasten?" In der Tat ein äußerst schwieriges Thema sei diese Diskrepanz zwischen Flächenzukauf für den Naturschutz und zerschlagene Straßenbaupläne, "was sich nicht in fünf Minuten angehen lässt, aber langfristig eine große Chance ist", sagte Servos.

Auch der Zwetschgensortengarten steht auf der Agenda. Dort müsse nach 20 Jahren an einigen Stellen nachgepflanzt werden. "Das ist eine echte Chance, aufgrund dieses Jubiläums den Garten wieder herzurichten", findet Reiner Voß. Außerdem für dieses Jahr vorgesehen ist die Schaffung einer Ausgleichsfläche neben der Sportanlage in Wittenhofen, welche mit einer naturnahen Bepflanzung realisiert werden soll und unlängst von Bürgermeister Fabian Meschenmoser als "gute Idee" befürwortet wurde. Auch solle die Schule in dieses Projekt mit einbezogen werden. Vom 18. bis 27. August wird im Feuerwehrgerätehaus eine Biotopverbund-Ausstellung zu sehen sein. Außerdem gibt es die Überlegung, sich für die vom Biolandesverband ausgeschriebene staatlich anerkannte Ökomodell-Region zu bewerben.



Wahlen

Trotz Neuwahlen bleibt im Vorstand des BUND Deggenhausertal fast alles beim Alten (von links): Norbert Steidle (Kassenprüfer), Martin Heinzelmann (Kassierer), Siegfried Kopp (Kassenprüfer), Albrecht Haas (Beisitzer), Reiner Voß (stellvertretender Vorsitzender), Rolf Servos (Vorsitzender), Georg und Erna Hiltel (als Beisitzer neu gewählt).