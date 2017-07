Deggenhausertal Professionelle Übung im Deggenhausertal bei Sonett

Feuerwehr Deggenhausertal simuliert EinsatzBesondere Herausforderungen gemeistert

Für die Jahreshauptübung hatte sich die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal mit der Firma Sonett im Gewerbegebiet Deggenhausen ein hochinteressantes Objekt ausgesucht. Seit mehr als 40 Jahren produziert Sonett ökologische Wasch- und Reinigungsmittel. Auf dem Firmengelände sind Produktion, Abfüllanlagen, Lagerung und Büros untergebracht.

Besondere Herausforderung für die Feuerwehr ist die Tatsache, dass für die Produktion bis zu 40 000 Liter hochprozentiger Alkohol gelagert sein können. In Kenntnis dieses Gefahrenpotentials hält die Feuerwehr ein spezielles Schaummittel vor, das alkoholresistent ist. Bei Sonett gibt es ein Löschwasserrückhaltesystem, das zur gewöhnlichen Arbeitszeit im Unternehmen von Brandhelfern aufgebaut werden kann – und bei der Übung durch die Feuerwehr, die nach Feierabend stattfand, eingerichtet werden musste.

Aufgabe dieses Systems ist es, kontaminiertes Löschwasser weder in die Kanalisation noch in öffentliche Gewässer, wie die Deggenhauser Aach gelangen zu lassen. Das Objekt war auch deshalb ausgesucht worden, weil das Unternehmen stark expandiert und um den Feuerwehrleuten Sicherheit durch Ortskenntnis bei der Bearbeitung eines möglichen tatsächlichen Brandfalls zu geben.

In der Übung war davon ausgegangen worden, dass nach Betriebsende an der Batterie eines Gabelstaplers in der Lagerhalle ein Brand ausgebrochen war. Eine Brandmeldeanlage bei der Firma Sonett löste einen Feueralarm aus. Der Alarm lief bei der Firma Siemens auf und diese alarmierte die Leitstelle Bodensee im Landratsamt Bodenseekreis. Interessant am Rande: "Zwischen dem Auslösen der Brandmeldeanlage der Firma Sonett und der Alarmierung der Leitstelle in Friedrichshafen vergingen drei Minuten", kritisierte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Deggenhausertal, Karl-Heinz Bentele. Etwa vier Minuten nachdem die Feuerwehr in Deggenhausertal alarmiert worden war, fuhr der Einsatzleitwagen auf den Hof und wenig später waren alle Einsatzfahrzeuge der Wehr aus Deggenhausertal am Übungsort. Die aus Markdorf angeforderte Drehleiter folgte mit einer gewissen Zeitverzögerung, um die Dachhaut des Gebäudes zu kühlen und eine Ausbreitung des Brandes auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Nachdem sich keine Menschen in der Lagerhalle befanden, konzentrierte sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung der Gabelstaplerbatterie mit CO2 und Wasser, den Aufbau des Löschwasserrückhaltesystems, der Wasserversorgung und der Einrichtung zum Einsatz des Sonderlöschmittels, für den Fall, dass der Brand auf den Alkoholvorrat übergreifen würde. Insgesamt lief der Einsatz sehr ruhig und konzentriert ab und wirkte absolut professionell. Dies hinterließ bei den vielen Bürgern und fachlichen Zuschauern einen guten Eindruck und die Sicherheit, mit der Feuerwehr Deggenhausertal eine schlagkräftige Truppe zu haben.



Die Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Deggenhausertal verfügt aktuell über 83 aktive Feuerwehrleute, eine Jugendfeuerwehr mit 16 Mitgliedern sowie eine Alterswehr mit 35 Kameraden. Die materielle Ausstattung besteht insbesondere aus einem Mannschaftstransportwagen (MTW – ein neuer auch als Führungsfahrzeug soll angeschafft werden), einem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10/6), einem Löschfahrzeug (LF 8/6), einem Gerätetransportwagen (GWT) sowie einem Tragkraftspritzenfahrzeug (TFF). (wdg)