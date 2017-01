Deggenhausertal Poetry Slam: Dichter duellieren sich wortgewaltig im Deggenhausertal

"Heyer & Heyer – Brothers on Fire", die neue Show von Holger und Wolfgang Heyer, feierte beim dritten Poetry-Slam im Deggenhausertal Premiere.

Zum dritten Poetry-Slam hatte der Förderverein der Grundschule Deggenhausertal in den Gemeindesaal des Feuerwehrhauses in Wittenhofen eingeladen. Und die Resonanz war so gewaltig, dass die Veranstalter für den folgenden Tag kurzfristig einen zusätzlichen Termin organisiert hatten, um allen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, diesen Dichterwettstreit erleben zu können.

In ihrer Begrüßung betonte deshalb die Vorsitzende des Fördervereins Susanne Müller: "Wir mussten gar keine Werbung machen, nach drei Tagen waren wir ausverkauft. Die Plakate liegen noch in der Schublade." Die Protagonisten, die Brüder Holger und Wolfgang Heyer, sagten zu ihrer neuen Show "Heyer & Heyer – Brothers on Fire": "Das ist hier die Premiere unserer neuen Show, das ist für uns etwas ganz Neues und die Vorfreude ist extrem groß." Das Ambiente, das Flair und vor allem das Publikum, das mitgeht, seien für sie etwas besonderes: "Das ist schöner, als Geburtstag feiern." Sie seien schon in ganz Europa als Slammer unterwegs gewesen – Wolfgang war sogar schon einmal österreichischer Slammer-Vizemeister – aber diese familiäre, herzliche Atmosphäre im Deggenhausertal sei einmalig. "Man fühlt sich einfach willkommen im Tal der Freunde", so Holger Heyer. Die Brüder boten ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm mit vielen Höhepunkten in sechs Runden. Dabei ging es im Wesentlichen um Ruhm und Familienehre und vor allem um "die Sprache, die so viel Potenzial hat. Wir müssen es nur mit vollen Händen ausschöpfen".

Auch Anleihen ans Improvisationstheater kamen sehr gut an, weil das Publikum in jeder Runde einen Überbegriff, ein "Fire-Wort", wie Seetang oder Feuer-Katheder einbringen konnte, das die Brüder in ihre jeweiligen vorgefertigten Texte einbringen mussten. Überhaupt wurde das Publikum wiederholt in die Gestaltung des Abends einbezogen, nicht zuletzt mit der Abstimmung über die Leistungen der Protagonisten, was zweifellos ein besonderer Reiz der Show war. Dass der Wettstreit schlussendlich unentschieden ausging bestätigt, dass Beide ihr Bestes gegeben haben.