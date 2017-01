Deggenhausertal Nikolausmarkt ist Thema zwischen Vereinsvorstände und Verwaltung

Bürgermeister Fabian Meschenmoser regt bei der Vereinsvorständesitzung an, die Planung der Buden auf dem Nikolausmarkt besser zu planen. Außerdem soll der Termin für den gegenseitigen Austausch wieder im November stattfinden

Zur regelmäßig stattfindenden Sitzung der Vereinsvorstände aus dem Deggenhausertal waren rund 40 Vereinsvertreter in den Saal des Feuerwehrgerätehauses in Wittenhofen gekommen.

In der Vergangenheit hatte die Gemeindeverwaltung gewöhnlich im Spätherbst zu diesem Termin geladen. Deshalb machte der Bereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Ortsgruppe Deggenhausertal, Josef Bentele, den Vorschlag, das Treffen auch wieder im Herbst stattfinden zu lassen: "Es ist wichtig, dass die Vereine die Möglichkeit haben, die Termine des kommenden Jahres untereinander abzustimmen, bevor der Veranstaltungskalender des Folgejahres erstellt wird." Ein wichtiges Thema im Rahmen der Sitzung ist stets auch ein Rückblick zum Nikolausmarkt. Bürgermeister Fabian Meschenmoser regte unter anderem an: "Die Planung der Plätze für die Buden sollte in diesem Jahr besser werden, zumal beim vergangenen Markt gerade in der Mitte eine Engstelle war." Auch Probleme bei der Beschallungsanlage sowie der wirksameren Positionierung der Musikanten sollten bis zum nächsten Markt gelöst werden. Erneut gab es eine Diskussion, ob die Veranstaltung ein- oder zweitätig sein soll. Eine Umfrage unter den Budenteilnehmern hatte ergeben, dass der zweitätige Markt erhalten bleiben soll. Wobei jetzt entschieden wurde, am Sonntag erst um 11 Uhr den Nikolausmarkt zu öffnen.

Der Bürgermeister wies darauf hin, dass der zweite Bauabschnitt zur Sanierung der Alfons-Schmidmeister-Halle anstehe und die Halle deshalb vom 8. Mai bis zum 27. Oktober geschlossen sei. Zudem würde aktuell eine Gruppe gebildet, die das Jubiläumsfest zu 25 Jahre Partnerschaft mit der ungarischen Gemeinde Tschasartet vorbereitet, das vom 16. bis 18. Juni stattfinden wird. Schlussendlich erinnerte Meschenmoser daran, dass am 9. April der Gewerbetag in Deggenhausertal stattfinden wird.