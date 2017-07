Deggenhausertal Nicht zeitgemäß

Nicht zeitgemäß

Verkehrte Welt? Da wird mit guten Gründen – siehe die Katastrophen Tschernobyl und Fukushima sowie offensichtliche oder verheimlichte Störfälle in Atomkraftwerken – dem Atomstrom eine Absage erteilt. Windkraftanlagen wird wegen fehlender Windhöffigkeit, Schlagschatten, Landschaftsverunstaltung oder mangelnder Stromtrassen von den Windparks von der Küste in den Süden der Garaus gemacht. Landwirten mit geförderten Biogasanlagen wirft man wegen Monokulturen in Mais die Zerstörung der Äcker vor. Und jetzt wird eine Beseitigungsverfügung für eine Fotovoltaik-Anlage auf dem ehemaligen Schulhaus in Oberhomberg per Gericht bestätigt, weil in der Nähe die denkmalschützenswerte Kirche St. Johannes steht.

Aber wir alle erwarten nach wie vor, dass das Licht angeht, wenn wir den Schalter umlegen, Waschmaschine und Trockner laufen – Strom immer und an jedem Ort verfügbar ist. Das Urteil des Verwaltungsgerichts, dass die Anlage in Oberhomberg abgebaut werden muss, entspricht wohl durchaus der Gesetzeslage. Aber tatsächlich beeinträchtigt die Anlage nicht wirklich das Erscheinungsbild der Kirche. Aus Richtung Unterhomberg sieht man eigentlich nur die Spitze des Kirchturms. Wer hingegen vom Höchsten kommt, sieht die Kirche in ihrer vollen Pracht – jedoch keine Fotovoltaik. Und aus Richtung Wahlweiler wirkt das Gasthaus Linde eher dominanter, als die Fotovoltaik-Anlage im Hintergrund. Es wurde gestern zweifellos den Paragrafen nach Recht gesprochen, keine Frage. Zeitgemäß ist eine solche Entscheidung aber nicht.