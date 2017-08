Deggenhausertal Neuer Borgenparcours in Magetsweiler

Familie Allgaier hat eine neue Bleibe für ihre bisher in Lellwangen beheimatete Sportanlage gefunden. Das großzügige Gelände bietet einen Blick auf den Bodensee und die Alpen.

Deggenhausertal – Vor einigen Jahren war Peter Kobel, der in der Schweiz, in der Nähe von Bern zu Hause ist, schon einmal auf dem Bogenparcours der Familie Allgaier in Lellwangen. "Wir sind derzeit mit der Familie in Lindau auf einem Campingplatz in Urlaub und da habe ich im Internet geschaut, ob es den Bogenparcours noch gibt", erzählt Kobel. So hätten sie den neuen Parcours in Magetsweiler im Deggenhausertal gefunden.

Im Juni des vergangenen Jahres hatten die Allgaiers ihren Bogenparcours in Lellwangen geschlossen. Seither waren sie auf der Suche nach einem neuen, geeigneten Platz. "Wir sind mit der Familie Jehle vom Magetsweiler Hof befreundet", berichtet Cornelia Allgaier. Bei einem Hoffest mit Nachbarn und Freunden hatten die Allgaiers ein Bogenschießen angeboten. Alle waren begeistert und weil Jehles wussten, dass ein neuer Platz für einen Bogenparcours gesucht wird, schlugen sie vor, es doch auf dem Magetsweiler Hof zu versuchen. Zunächst wurde vereinbart, von Juli bis November den Bogenparcours einzurichten. Auch die unmittelbaren Nachbarn sind entsprechend informiert worden. Man würde sehen, wie es sich entwickelt und dann entscheiden, wie es weitergeht.

In einer wunderschönen Landschaft mit Blick ins Deggenhausertal und darüber hinaus bis auf den Bodensee und die Alpen sind auf Randstreifen landwirtschaftlich genutzter Flächen zwei Schleifen für Bogenschützen entstanden. Bis zu 22 Stationen mit 35 Zielen mit sonnigen und schattigen Abschnitten laden Anfänger (die nur eine Schleife gehen müssen) und Fortgeschrittene zu diesem schönen Sport ein.

Die Strecke ist insgesamt zirka ein bis eineinhalb Kilometer lang und führt teileweise durch Wald und bietet schöne Schüsse in einem Bachtobel. Ganz wichtig ist der Einschießplatz neben einem Wirtschaftsgebäude. Hier erhalten Neulinge eine gründliche Einweisung und werden von Albert und Cornelia Allgaier mit dem Umgang mit Pfeil und Bogen vertraut gemacht. Speziell bei Allgaiers ist, dass sie jahrelange Erfahrung haben und dass man die Bogen leihen kann. "Es geht um traditionelles, intuitives Bogenschießen", erklärt Cornelia Allgaier. Es gehe darum, beide Augen offen zu haben und nur das Ziel im Auge zu haben – nicht den Pfeil. Es sei überraschend, wie das im Unterbewusstsein abläuft. Man müsse sich selbst entspannen und nur das Ziel im Auge behalten.

"Alles, was war und ist, vergisst man in diesem Moment, man ist nur im Hier und Jetzt", so Allgaier und so könne man total entspannen. So genießt auch die Familie Kobel aus der Schweiz. Die Eltern Peter und Kerstin sowie die Kinder Alisia und Jeremia haben sich auf dem Einschießplatz für die Runde auf dem Parcours bestens vorbereiten lassen und gehen motiviert und bei bester Laune auf die erste Schleife. Peter Kobel hinter vorgehaltener Hand: "Wir wollen hier ein wenig Wilhelm Tell spielen und haben unseren Spaß dabei."

Bogenparcours

Zunächst von Juli bis November gibt es auf dem Magetsweiler Hof einen Bogenparcours. Die Nachfrage nach Geländen zum Bogenschießen ist recht groß. Die nächsten Parcours in der Nähe gibt es in Weingarten, Grünkraut und Bonndorf. Cornelia Allgaier betont, dass 10er-Karten und Gutscheine für Bogenschießen im Deggenhausertal noch bis November eingelöst werden.