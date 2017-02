Deggenhausertal Narren feiern bunt verkleidet

Sackball der "Hebsackgeister" bringt Hästräger, Lumpenkapelle und Feierfreudige zusammen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der 27. Sackball der Narrenzunft "Hebsackgeister" aus Roggenbeuren hat närrisch viel Musik, Tanz, bunte Kostüme und grandiose Stimmung in die Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen gebracht. Dort tummelten sich Teufelchen ebenso wie unschuldige Engel, Einhörner ebenso wie Indianer – traditionell waren alle Gäste teils abenteuerlich verkleidet. In bewährter Weise spielte zum dritten Mal die Party-Band "Hautnah", deren Spektrum von Volksmusik, Schlager und Oldies bis hin zu deutschen wie internationalen Party- und Rockhits reicht. Damit gelang es den Musikern, das Narrenvolk zum Mitmachen und Tanzen zu bewegen.

Auch Fasnets-Rhythmen zogen durch die Halle, als die "Fötzles-Brass" sowie die Lumpenkapellen aus Kluftern und die Tanzgruppe "Shake´s Bier" aus Weildorf auftraten. Die "Guggenbichler" aus Ittendorf und die Häfler Bodensee-Narren ergänzten die Einlagen. Aus Konstanz waren die "Waldwichtel" angereist, die eine Freundschaft mit den "Hebsackgeistern" verbindet. "Seit fünf Jahren fahren wir als Mäschkerlegruppe zum Schlittschuhlaufen nach Konstanz und da haben wir im letzten Jahr die Waldwichtel kennengelernt", erklärte Heike Hummer-Arnold, Vorsitzende der "Hebsackgeister".