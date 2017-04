Deggenhausertal Musikverein Homberg-Limpach: Vorstandsteam blickt optimistisch in Zukunft

Der Musik- und der Förderverein des Musikvereins Homberg-Limpach sind gut aufgestellt und freuen sich über erfolgreiche Jugendarbeit.

Deggenhausertal (wdg) Über mehr als 50 teilnehmende Mitglieder des Musik- und des Fördervereins des Musikvereins Homberg-Limpach konnte sich die Vorsitzende Michaela Bodenmüller bei der Hauptversammlung im Gasthaus Linde in Oberhomberg freuen. Ebenso erfreulich für den gesamten Verein war der Bericht der Jugendleiterinnen Verena Sturm und Julia Hahn, die aktuell 28 Kinder und Jugendliche betreuen. "Im vergangenen Jahr haben wir am Verantwortungspreis vom Stadtwerk am See teilgenommen und den vierten Platz mit einem Preisgeld in Höhe von 250 Euro erreicht", freute sich Verena Sturm. In der Jugendkapelle Deggenhausertal unter musikalischer Leitung von Elmar Reisch sind derzeit 25 bis 30 Kinder und Jugendliche aktiv und Doris Leberer und Michael Protzenko setzen sich in der Bläserklasse der Grundschule für den Musikernachwuchs ein.

Auch Bürgermeister Fabian Meschenmoser fand lobende Worte: "Besonders freut mich die Jugendarbeit und was geboten wird, um die Jugendlichen für die Musik zu begeistern." Bei den Wahlen wurde der stellvertretende Vorsitzende, der die Position bei den Aktiven und im Förderverein innehat, in seinem Amt bestätigt. Ebenso wie Josef Baur, der in beiden Gremien Kassierer ist. Baur musste für das vergangene Vereinsjahr bei den Aktiven ein deutliches Minus in der Kasse bekanntgeben und im Förderverein gab es einen kleinen Überschuss; wobei sowohl der Musikverein als auch der Förderverein über solide Reserven verfügen.

Schriftführerin Sonja Bodenmüller umriss den Verein in Zahlen: "Aktuell haben wir 203 Mitglieder bei einem Durchschnittsalter von 27 Jahren, von denen 46 im Stammorchester spielen. Im vergangenen Jahr hatten wir 20 Auftritte und 48 Proben." In ihrem Rückblick betonte Michaela Bodenmüller die Leistungen des neuen Dirigenten Thomas Zimmermann. "Man kann schon von Glück sprechen, wenn man einen talentierten jungen Musiker in den eigenen Reihen hat, der bereit ist, dieses doch sehr zeitaufwendige Amt zu übernehmen", freute sie sich.

Termine 2017

Für 2017 stehen 26 Auftritte auf der Agenda. Zu den wichtigsten zählen der Georgiritt am 14. Mai, das Jubiläumsfest mit der ungarischen Partnerstadt Tschasartet am 15. Juni, die Serenade am 23. Juni bei der Kapelle am Höchsten und das Dorffest im Limpach vom 5. bis 7. August. Informationen im Internet: www.mv-homberg-limpach.de