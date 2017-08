vor 3 Stunden SK Deggenhausertal Motorradfahrer stürzt in Linkskurve und verletzt sich schwer

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag gegen 18.20 Uhr zwischen Limpach und Waltenberg gestürzt und wurde so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber ihn in ein Krankenhaus brachte.