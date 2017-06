Deggenhausertal Milan Nemec: "Die Musik ist mein größtes Hobby"

Auf einen Kaffee mit Milan Nemec, der seit kurzem musikalischer Leiter des Musikvereins Roggenbeuren ist. Im Interview verrät der gebürtige Slowake, der jetzt im Kreis Augsburg lebt, wie er den MV Roggenbeuren sieht und was er mit der Kapelle vorhat.

Herr Nemec, wie kam es dazu, dass Sie seit kurzem der neue musikalische Leiter des MV Roggenbeuren sind?

Ich habe ein Inserat des MV gelesen und mich daraufhin beworben. Es gab noch mehrere Mitbewerber und schlussendlich hat sich der Vereinsvorstand für mich entschieden.

Sicherlich gab es da im Vorfeld auch ein Probedirigat. Wie war Ihr Eindruck von der Kapelle?

Ich war schon vorher bei dem Weihnachtskonzert dabei und konnte mir einen ersten Eindruck verschaffen. Das künstlerische Umfeld der Kapelle hat mich überzeugt. Nach den bisherigen Gesamtproben und verschiedenen Registerproben kann ich von meiner Seite aus sagen, dass die Chemie stimmt. Bei den bisherigen Proben waren nahezu alle Musikanten da und das spricht schon mal für ein gutes Klima.

Eine Kapelle soll konzertante Blasmusik und schwungvolle Unterhaltungsmusik bieten. Wie ist da der Stand bei den Musikern des MV Roggenbeuren?

Mit einem Satz gesagt: Die Kapelle ist vielseitig. Im konzertanten Bereich ebenso wie beim Bigband-Sound und modernen Stücken sowie der traditionellen Blasmusik. Das erste und wichtigste ist für mich die fachliche Qualität. Dazu gehört ein großes Maß an Spielfreudigkeit und mehr Optimismus in der Musik.

Was kommt auf die Musikanten zu?

Es geht nicht darum, mehr zu üben. Die Proben müssen nur effektiver und zielgerichtet genutzt werden.

Welche Schwerpunkte wollen Sie sowohl in den Proben, als auch in den Konzerten und Auftritten setzen?

Im technischen Bereich, wie bei der Klangfarbe und dem Klangkörper, wollen wir uns verbessern. Und das rhythmische Zusammenspiel der einzelnen Register soll optimiert werden.

Es gibt im Deggenhausertal drei Blasmusikkapellen. Wie soll sich der MV Roggenbeuren gegenüber den beiden anderen Kapellen profilieren?

Wir sind hier nicht beim Fußball, bei Blasmusik gibt es kein Konkurrenzdenken. Wir sind alle freundschaftlich verbunden und wenn jeder eine gute Qualität spielt, macht das den Musikanten Spaß und die Zuhörer haben ihre Freude.

Wie sind Sie zur Blasmusik gekommen?

Meine Mama hat mich mit zehn Jahren zur Musikschule gebracht, damit ich nicht nur Fußball spiele. Die ersten beiden Jahre waren schwierig – es war eine Pflichtveranstaltung für mich. Aber dann habe ich Geschmack daran bekommen und die Musik auch besser verstanden.

Wie viele Kilometer sind es eigentlich von ihrem Wohnort Mickhausen bei Augsburg bis nach Roggenbeuren?

Es sind je nach Verkehr rund zwei Stunden Fahrtzeit oder 120 Kilometer.

Glauben Sie nicht, dass die Fahrtzeit zu Proben und Auftritten auf Dauer etwas zu stressig wird?

Das mache ich jetzt schon seit 30 Jahren. Es ist gemütlich zu fahren und für mich kein Problem. Ich habe hier auch eine Übernachtungsmöglichkeit. Dass man fahren muss, ist in meinem Beruf normal.

Haben Sie einen Plan, wie lange sie den MV Roggenbeuren dirigieren wollen?

Ich habe mir auf diesem Gebiet nie Pläne gemacht. Mein Rekord war 12 Jahre bei einer Blaskapelle. Ich will mich auf die Probe freuen und auch die Musiker sollen sich auf die Probe freuen und das ist am besten so, wenn es vorangeht.

Zur Person

Milan Nemec wurde im Herbst 1958 in Kosice in der Ostslowakai geboren. Nach der Musikschule studierte er am Konservatorium in Kosice Trompete und schloss nach sechs Jahren die Ausbildung mit Erfolg ab. Während des Studiums spielte er am staatlichen Theater Prescov, im Kurorchester Bardejov und war Gast zahlreicher Bands. Später gründete er eine Jugendblaskapelle, die nach drei Monaten ihren ersten Auftritt absolvierte. Während seiner Militärzeit war er erster Solotrompeter beim Musikkorps in Trentschin. So kam er dann nach München. Er spielte beim Josef-Halmo-Orchester und begleitete unter anderem Gitti und Erika, Vico Torriani und Karel Gott. Seit vielen Jahren arbeitet er als Musiklehrer und Dirigent in verschiedenen Kapellen. Sein größtes Hobby ist die Musik, außerdem schaut er sich gerne Fußballspiele an. (wdg)

Das nächste Konzert dirigieren wird Nemec vor Ort am Freitag, 30. Juni, 19 Uhr, wenn der MV Roggenbeuren zum Platzkonzert am Rathaus Deggenhausertal in Wittenhofen lädt.