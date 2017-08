Deggenhausertal Mehr Platz für Kindergartenkinder

Gemeinderat spricht sich für eine kleine Anbaulösung am Kinderhaus in Untersiggingen aus. Denn besonders beim Mittagessen wird es eng in dem Gebäude, in dem rund 90 Kinder in sieben Gruppen untergebracht sind.

Trotz der guten Prognose für das kommende Kindergartenjahr gerät man im Kinderhaus in Untersiggingen an seine Kapazitätsgrenzen. Aktuell sind dort rund 90 Kinder in sieben Gruppen untergebracht. In der Vergangenheit versuchte die Gemeinde, mit kleineren Umbauten den wachsenden Bedürfnissen gerecht zu werden. Ganz speziell die Situation beim Mittagessen sorgt für erhebliche Probleme, da die Räumlichkeiten nicht für so viele Kinder ausgelegt sind. Sowohl Kindergartenleitung als auch Elternvertreter wiesen auf diese Missstände hin. Nachdem die Verwaltung verschiedene Lösungen prüfte, favorisierte sie einen Anbau. Hierzu wurde Architekt Martin Holzner aus Ravensburg beauftragt, verschiedene Planungsvarianten vorzustellen, die er am Dienstag im Gemeinderat vorstellte. Die Entwürfe reichten vom einfachen Anbau für rund 500 000 Euro bis zum zweigeschossigen Gebäude für etwa 1,4 Millionen Euro. Alle Varianten haben die Einrichtung einer Mensa, einer Küche sowie einen größeren Eingangsbereich gemein.

Im Rat wurde diskutiert, mit welcher Variante man zum einen zukunftsorientiert und zum anderen aber auch standortgerecht am besten fahren würde. Einig zeigten sich die Räte in ihrer Ablehnung der zweigeschossigen Lösung. Sie befürchten etwa, dass solch ein Gebäude auf der Geländerückseite zu viel Spielfläche wegnehme. Für Elfriede von Ow-Haag (CDU) ist die Kapazitätsentwicklung mitentscheidend: „Wie groß wollen wir diesen Kindergarten werden lassen?“ Außerdem seien im Obergeschoss keine Toiletten eingeplant, für sie daher schlicht: „Undenkbar. “ Rüdiger Emrich (FW) sprach sich ebenfalls für eine kleine Anbauvariante aus: „Mir reicht die für diesen Standort aus.“ Darüber hinaus regte er an, generell in Erfahrung zu bringen, welche Kinderentwicklung zu erwarten sei.

Nach Architekt Holzners Prognose könnte bereits im Herbst ein Baugesuch eingereicht werden. Somit würde der Anbau, der in Holz-Leichtbauweise errichtet werden soll, dann für das Kindergartenjahr 2018/19 stehen. Der Gemeinderat nahm die Vorstellung der Planungsvarianten einstimmig zur Kenntnis.