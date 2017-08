Deggenhausertal Linda Baumgartner ist zurück vom Abenteuer ihres Lebens

Linda Baumgartner war ein Jahr lang mit einem Freiwilligendient in Nicaragua und hat dort in der Landwirtschaft gearbeitet. Nun ist die 19-Jährige wieder im Deggenhausertal und hat sich mit dem SÜDKURIER zu einem Gespräch getroffen.

Linda Baumgartner geht es gut. Die 19-Jährige strahlt und spricht im Gespräch mit dem SÜDKURIER entspannt über ihren einjährigen Aufenthalt in Nicaragua. Eigentlich wollte sie für die Zeitung regelmäßig Artikel schreiben, dass es am Ende nur drei geworden sind, wundert sie. "Die Zeit ging einfach viel zu schnell vorbei", sagt Linda Baumgartner, die sich nun wieder an den Alltag zuhause im Deggenhausertal gewöhnen muss. "Am ersten Tag habe ich mich gewundert, warum es hier abends noch so lange hell ist", erzählt sie. In Nicaragua sei es bereits ab 18 Uhr dunkel gewesen. Dass sie sich für einen Freiwilligendienst in diesem mittelamerikanischem Land entschieden hat, hat sie keine Sekunde bereut: "Es war besser, als ich erwartet hatte." Ein Jahr lang hat sie für die Organistation ACDIR gearbeitet, die im Umland von Rivas verschiedene Projekt fördert. Linda Baumgartner lebte in einer Gastfamilie und war vornehmlich im Bereich Landwirtschaft tätig.

Die Leute seien alle sehr freundlich und hilfsbereit gewesen, die Landschaft wunderschön und die zwei Hauptprojekte an denen Linda Baumgartner mitgearbeitet hat, haben ihr gut gefallen. So wurden zum Beispiel 100 Kochstellen für Familien gebaut. "Das Küchenprojekt hat viele Menschen glücklich gemacht", freut sich die 19-Jährige. Ein weiteres Projekt waren Gemüsegarten. Hier wurden Samen für Gemüse und Kräuterpflanzen verteilt und bei der Gartenpflege geholfen. Des Weitern hat Linda Englisch unterrichtet. Sie selber hat für ihren Auslandsaufenthalt Spanisch gelernt, die Sprache spricht sie nun fließend. "Ich hatte nicht viel Kontakt mit Deutschen.

" Die sieben weiteren Freiwilligen aus Süddeutschland seien so in der Region verteilt gewesen, dass man sich nur alle paar Wochen getroffen habe. So zum Beispiel zu einem Spontantrupp auf die nicaraguanischen Karbikinseln Corn Island. "Das Land ist gut zu bereisen und das Bussystem besser ausgebaut als bei uns", sagt Linda Baumgartner.

Auch an das Essen hat sie sich gewöhnt, Reis und Bohnen gab es jeden Tag, dazu Gemüse, Fleisch, Käse oder Kochbananen. Weniger gewöhnt hat sie sich dagegen hat die Moskitos. Die vermisst sie überhaupt nicht. Gewöhnen musste sie sich in Deutschland wieder an die kühleren Temperaturen. In Nicaragua waren es immer um die 35 Grad – auch zur Regenzeit. "Man hat eigentlich immer geschwitzt."

Unabhängig und frei – so beschreibt sie das Lebensgefühl, das sie dort hatte und das sie gerne beibehalten möchte. Nach dem ganzen Schulstress und Abitur habe sich das Jahr wie Urlaub angefühlt. "Ich habe zwar gearbeitet, aber es war nie stressig, einfach angenehm." Bevor es für sich im August 2016 losging, hatte sie schon Pläne für ihre Rückkehr geschmiedet, die sie nun umsetzt. Im September wird sie eine Ausbildung zur Gärtnerin am Lehenhof beginnen. Sie hatte Lust etwas Praktisches zu machen, bevor es zum Studieren geht. "Außerdem wolle ich nicht direkt wieder von Familie und Freunde weg", sagt die 19-Jährige. Nach der zweijährigen Ausbildung kann sie sich ein Studium der Agrarwissenschaften sehr gut vorstellen. Nach dem Abitur ins Ausland zu gehen, kann sie jedem empfehlen: "Es ist einfach eine schöne Erfahrung und man verliert definitiv keine Zeit." Spätestens in zwei Jahren möchte sie wieder nach Nicaragua reisen.