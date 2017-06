Deggenhausertal Linda Baumgartner feiert 19. Geburtstag in Nicaragua

Linda Baumgartner aus Deggenhausertal ist seit August 2016 in Nicaragua, um dort bei einer gemeinnützigen Organisation mitzuarbeiten. Jetzt feierte sie in ihrer Gastfamilie ihren 19. Geburtstag – und genießt jetzt noch die Zeit dort, bis sie im August nach Deutschland zurückkommt.

Die Regenzeit hat wieder begonnen, die Landschaft hat sich in ein wunderschön dunkelgrünes, fruchtbares Stück Land verwandelt, die Moskitos sind zurück und die hohe Luftfeuchtigkeit ebenso. Wenn der Sommer in Deutschland beginnt, ist er im mittelamerikanischen Nicaragua schon wieder vorbei. Es ist immer noch warm, aber es regnet fast jeden zweiten Tag. Dadurch entsteht eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, die sich manchmal anfühlt, als wäre man im Dampfbad. Und man wünscht sich nichts mehr, als eine kalte Dusche jede halbe Stunde.

Doch die Regenzeit hat auch seine goldene Seite: Es ist wunderschön und faszinierend, wie sich eine trockene, dürre und kahle Landschaft in saftig dunkelgrüne Wiesen, Gärten, Hügel und Wälder verwandelt, nach den fünf Monaten Trockenzeit ohne Regen. Außerdem können die Bauern säen, die Tiere haben wieder Futter und zudem füllen sich die Brunnen.

Genau in der Nacht zu meinem Geburtstag fiel der erste große Regen nach langer Zeit, sodass sich das Wasser innerhalb einer Stunde in den Straßen sammelte und an manchen Stellen nicht einmal mehr Autos fahren konnten.

Für das diesjährige Küchenprojekt mussten vor Beginn der Regenzeit noch alle Ziegel gekauft und mit dem Ochsen- und Pferdekarren verteilt werden. Sobald die Regenzeit beginnt, steigt der Ziegelpreis, weil man dann den trockenen Lagerplatz mit bezahlen muss. Außerdem haben eine Mitarbeiterin und ich Zement, die Abzugsrohre und Eisen verteilt. Zusätzlich wird Sand, Pferdemist und schwarze Erde benötigt, was die Familien selbst besorgen müssen. Somit ist das Projekt eine Zusammenarbeit mit den Familien, denn ohne ihren Einsatz kann keine Küche gebaut werden.

Nach kleinen Schulungen über die Handhabung der neuen Küchen mit den Frauen konnte auch schon mit dem Bau angefangen werden. Es ist toll zu sehen, wie glücklich die Frauen mit der neuen Küche sind, die weniger Feuerholz braucht, keinen Rauch verursacht und an der sie sich nicht den Körper verbrennen. Dieses Projekt ist ein einziger Erfolg. Insgesamt werden dieses Jahr 100 Familien mit solch einer Küche unterstützt.

In meiner Freizeit versuche ich, die verbleibende Zeit noch voll auszunutzen. So reiste ich spontan mit anderen Freiwilligen auf die nicaraguanischen Karibikinseln Corn Islands. Es war für mich sehr interessant, die Atlantikseite von Nicaragua ein bisschen kennenzulernen. Da die Spanier in der Kolonisationsepoche aufgrund des Widerstands der indigenen Völker nicht bis zur Karibikseite Nicaraguas durchdringen konnten, siedelten sich später die Engländer an diesem Gebiet an. Deshalb wird dort heute noch Englisch neben Spanisch und der indigenen Sprache gesprochen und auch in den Schulen offiziell unterrichtet. Des Weiteren konnte ich zusammen mit einer Mitarbeiterin des Projekts, gleichzeitig eine gute Freundin, ihre Familie im Nordwesten zum zweiten Mal besuchen.

Inzwischen ist schon Mitte Juni und somit rückt das Ende meines Freiwilligendienstes leider immer näher. Ich will noch gar nicht an den Abschied denken und versuche, die verbleibenden Wochen im Projekt, mit meiner Gastfamilie und Freunden in vollen Zügen zu genießen, bevor es im August schon wieder zurück an den Bodensee geht.

Zur Person

Linda Baumgartner (19) aus Deggenhausertal hat ihr Abitur am Bildungszentrum Markdorf gemacht. Im August 2016 flog sie nach Nicaragua, um ein Jahr in einem Freiwilligendienst tätig zu sein. Sie arbeitet bei der gemeinnützigen Organisation ACDIR (Asociacion comunitaria para el desarrollo de Rivas), die Familien im Umland von Rivas mit verschiedenen Projekten unterstützt und fördert. Baumgartner ist vornehmlich im Bereich Landwirtschaft tätig. Von ihrem Freiwilligendienst berichtet sie in loser Folge im SÜDKURIER.