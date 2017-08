Deggenhausertal Limpacher Dorffest-Besucher im Zumba-Fieber

Heiße Partystimmung herrschte am Samstag beim Dorffest in Limpach. Beim Summernight-Brass-Festival sorgten mehrere Bands für Unterhaltung – und dafür, dass das ganze Festzelt Zumba tanzte.

Deggenhausertal (wdg) Den Auftakt zum Dorffest in Limpach, veranstaltet vom Förderverein und Musikverein Homberg-Limpach, machte am Samstag das Summernight-Brass-Festival im Festzelt beim Dorfgemeinschaftshaus. Zunächst zeigte die Gruppe "Blech Män's" auf der Bühne ihr Können. Die neun Mannen um Leiter Lukas Pfeiffer spielen sonst in verschiedenen Blaskapellen der Region. "Wir haben hier in gewisser Weise ein Heimspiel, weil wir den Probenraum im Dorfgemeinschaftshaus nutzen dürfen", freute sich Bandleader Ralph Hemminger, der selbst aus Berg bei Ravensburg stammt. Die im Jahr 2015 gegründete Gruppe nennt als Motto für ihre Tour in diesem Jahr "Brass'n Ska". Das spiegelt ihre Musikrichtung wider, bei der Werke der Popmusik in extremem Brassstil interpretiert werden.

Viel junges Publikum war nach Limpach zum Summernight-Brass-Festival beim Dorffest gekommen, um die fetzigen Rhythmen zu genießen; aber insgesamt setzte sich der Besucherreigen aus allen Generationen zusammen, was die große Beliebtheit dieses Musikgenres unterstreicht. Auch die Brass-Band "Jack Russel's Halsbänd" bewies ihr besondere Klasse und Professionalität. Binnen kürzester Zeit sorgte sie für beste Stimmung im Zelt und animierte die Besucher zum Mitmachen. Während Tubist Tobias Kretzdorn – der letzte Limpacher in der Gruppe – die Tuba fast bis zur Erschöpfung blies, tanzte das Publikum ausgelassen Zumba und tauchte so fast das ganze Dorf in ein Zumba-Fieber.

Tatsächlich wurde "Jack Russel's" vor sechs Jahren als Geburtstagsmucke für einen Jubilar in Limpach gegründet und war bisher bei jedem Summernight-Brass-Festival in Limpach dabei. In diesem Jahr spielten sie am Samstagabend parallel in Berg bei Ravensburg und in Limpach. Die Band hatte erst kürzlich beim SWR4-Blechduell in Dormattingen in der Endausscheidung den ersten Platz belegt. Als Blechduell-Sieger hatte die Gruppe beim "Woodstock der Blasmusik" in Ort im österreichischen Innkreis einen großen internationalen Auftritt.

Ebenfalls in Österreich dabei war "Fättes Blech", die dritte Gruppe, die in diesem Jahr in Limpach den Abend gestaltete. Mit Dynamik und Rhythmus im Blut sorgten die acht Musiker dafür, dass die überschäumende Stimmung nicht abbrach und "Fätte"-Partystimmung herrschte.

Etwas geruhsamer begann der Festsonntag mit einem Zeltgottesdienst und anschließendem gemütlichen Frühschoppen mit den Benistobler Musikanten. Sie wurden am Nachmittag von dem gastgebenden Musikverein Homberg-Limpach abgelöst. Am Montag fand das Dorffest um 18 Uhr mit einem Feierabendhock mit den Musikvereinen Berg und Hilzingen seinen Abschluss.