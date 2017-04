Deggenhausertal Limpach vor großen Erdarbeiten

Ingenieurbüro schreibt die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes in Limpach aus. Die Baukosten summieren sich auf 450 000 Euro

Deggenhausertal – Der Gemeinderat entschied in seiner jüngsten Sitzung das Ingenieurbüro Reckmann aus Owingen zu beauftragen, die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes in Limpach einschließlich der Mitverlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung und die Gasversorgung auszuschreiben. Inklusive des Ausschreibungshonorars ist mit Kosten in Höhe von mehr als 450 000 Euro zu rechnen.

Um die Bewohner mit ins Boot zu holen, fand am 6. April eine Bürgerversammlung statt, in der die Maßnahme und der Zeitplan erläutert wurden. Dabei hatten das Stadtwerk am See und die TeleData erklärt, auf ihre Kosten eine Gas- und Glasfaserinfrastruktur zu verlegen – entsprechende Nachfrage vorausgesetzt. Dies wurde zwischenzeitlich verbindlich zugesagt. Lediglich die innerörtlichen Tiefbauarbeiten würde die Gemeinde übernehmen, wobei für den Telekommunikationsbereich eine Kostenbeteiligung erfolgt.

Dies würde bedeuten, dass jeder Haushalt die Möglichkeit bekäme, einen Gas- und Glasfaserhausanschluss zu bekommen. Eine aus Sicht der Verwaltung einmalige Chance für Limpach. Bürgermeister Fabian Meschenmoser: "Im Zuge dieser Maßnahme besteht die Möglichkeit, eventuell auch Wahlweiler und Azenweiler ans schnelle Internet anzuschließen."

Zuvor war von der Verwaltung erläutert worden, dass das Wasserleitungsnetz in Limpach in einem sehr schlechten Zustand sei. So hätten Anwohner vermehrt über rostiges Wasser geklagt und es seien auch immer wieder Rohrbrüche zu verzeichnen.

Die Wasserleitung verläuft derzeit zu einem Großteil über private Grundstücke. Um bei Reparaturarbeiten keine Schwierigkeiten zu bekommen, werden heute Versorgungsleitungen, wenn möglich, im öffentlichen Grund verlegt. Dementsprechend soll die Hauptleitung jetzt in die öffentliche Straße verlegt werden. Deshalb müssen mehrere Hausanschlüsse nicht nur erneuert, sondern auch verlegt werden.

In der Gemeinderatssitzung erläuterte Udo Lemke vom Ingenieurbüro Reckmann im Detail die geplanten Maßnahmen. "Das neue Wasserhauptleitungsnetz wird ausschließlich auf öffentlichen Straßen mit Gussrohren verlegt und die Hausanschlüsse werden als Polyäthylen-Anschlüsse (PE) ausgeführt". Dazu Gemeinderat Wolfgang Rößler (Freie Wähler): "Ist denn die Verlegung von Gussrohren überhaupt noch zeitgemäß oder ist das eine Kostenfrage?" Von den Kosten her gebe es keine großen Unterschiede zwischen Guss und PE und Gussrohre hätten eine Lebensdauer von mehr als 50 Jahren, erläuterte Lemke. Es ginge vielmehr um die Vorratshaltung von Gussteilen im Bauhof und die wäre einfacher, weil im Tal ausschließlich Gussrohre als Hauptleitungen verlegt seien. Bei der Verlegung von PE-Rohren als Hauptleitungen müssten sonst für mögliche Probleme auch PE-Elemente bevorratet werden, um bei Störungen schnell Abhilfe zu schaffen.

Der Zeitplan

Mit einem Baubeginn in Limpach ist im Juli dieses Jahres zu rechnen. Die Tiefbau- und Rohrverlegearbeiten sollen 2017 abgeschlossen und die Straßen provisorisch geschlossen werden. Im Frühjahr 2018 ist dann geplant, die betroffene Straßenseite abzufräsen und eine neue Deckschicht aufzubringen. (wdg)