Deggenhausertal Langfristige Planung der Freiwilligen Feuerwehr wird umgesetzt

Altbürgermeister Knut Simon wurde bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr zum Ehrenmitglied ernannt. Außerdem wurde die Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister Fabian Meschenmoser beleuchtet, der versprach, die langfristige Planung der Feuerwehr umzusetzen.

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Deggenhausertal im Saal des Feuerwehrgerätehauses in Wittenhofen hat Schriftführer Manuel Haag einen Rückblick auf das vergangene Jahr gegeben. "Mit 33 Einsätzen im Berichtszeitraum war es für die Feuerwehr im Vergleich zu den Vorjahren ein eher ruhiges Jahr", bemerkte Haag. Neben zwei Klein- und fünf Mittelbränden gab es drei Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen. Bei 18 technischen Hilfeleistungen ging es um die Entfernung von Bäumen von Straßen, Türöffnungen und die Beseitigung von Ölspuren. Fünf sonstige Einsätze betrafen Sicherheitswachdienste und Bereitschaften bei Veranstaltungen. Bei Brand- und technischen Hilfe-Einsätzen wurden 730 Stunden und für sonstige Einsätze 180 Stunden geleistet.

An Übungen und Weiterbildungen gab es 16 Zug- und fünf Atemschutzübungen sowie fünf Absturzsicherungsübungen. Weiterhin elf Maschinistenweiterbildungen, fünf Übungen der Führungsgruppe und einen Erste-Hilfe-Schulungsabend. Zu Beginn dieses Jahres verfügte die Wehr über insgesamt 139 Kameradinnen und Kameraden, davon 83 Aktive, 42 in der Alterswehr und 14 Jungfeuerwehrmitglieder. Feuerwehrkommandant Karl-Heinz Bentele berichtete von einer Personenrettung in unwegsamem Gelände: "Hier haben wir die Schleifkorbtrage aus Markdorf benötigt. Da wir diese schon öfter anfordern mussten, haben wir uns jetzt eine Eigene angeschafft.

" Bei der Bewältigung der Alarmierungen des vergangenen Jahres habe sich gezeigt, dass für die Erhaltung der Feuerwehr in Deggenhausertal ein enormer Einsatz an Personal, Material, Gerätschaften und Zeit erforderlich sei. Es sei deshalb nach wie vor wichtig, dass Kameradinnen und Kameraden Lehrgänge und Weiterbildungen besuchten, um möglichst auf dem neuesten Stand zu sein und das teilweise neu errungene Wissen in der Wehr weitergeben zu können.

Bentele bezeichnete den Mannschaftsstand momentan als noch zufriedenstellend. Bei der Nachwuchsgewinnung wurde im vergangenen Jahr eine Feuerwehr-AG mit der Grundschule gestartet, um für die Jugendfeuerwehr Nachwuchs zu gewinnen. In diesem Zusammenhang appellierte der stellvertretende Kommandant Josef Schmidmeister, der die Feuerwehr-AG leitete, an den Feuerwehrverband, für derartige Aktivitäten Materialien zur Verfügung zu stellen. Zum frischen Wind im Rathaus meinte Bentele: "Ich kann von mir aus sagen, dass die Anliegen der Feuerwehr auch bei unserem neuen Bürgermeister ein offenes Ohr finden. Ich denke, dass wir inzwischen schon eine gute Vertrauensbasis geschaffen haben." Bürgermeister Fabian Meschenmoser lobte die ehrenamtliche Arbeit der Wehr, die Einsätze, Übungen, Aus- und Weiterbildungen: "Es gibt einen Plan für die Feuerwehr, den wir in den nächsten Jahren gemeinsam mit dem Gemeinderat abarbeiten werden." Kreisbrandmeister Henning Nöh berichtete unter anderem davon, dass die Leitstelle Bodensee erneuert werden wird mit richtungsweisender Technik sowie mit einer Redundanz zu den Nachbarleitstellen und der Fähigkeit zu Digitalfunk bis vielleicht 2018/2019.

Kreisbrandmeister Nöh übernahm auch die Ehrung langjähriger Mitglieder der Feuerwehr Deggenhausertal. Für 25 Jahre wurde Markus Mecking mit dem Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet und für 40-jährige Mitgliedschaft Dieter Gänsler und Josef Eichenhofer mit dem Ehrenzeichen in Gold. Zum Ehrenmitglied der Feuerwehr ernannte Karl-Heinz Bentele Altbürgermeister Knut Simon für dessen 32-jähriges Engagement für die Feuerwehr. Dies reiche weit hinaus über das Feuerwehrgerätehaus, über die Fahrzeuge und Ausstattungen: "Knut Simon hatte sprichwörtlich in allen Dingen um die Feuerwehr seine Finger im Spiel."

Personalien

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Deggenhausertal wurde Georg Benz nach 43 Jahren aktivem Feuerwehrdienst in die Alterswehr verabschiedet. Besonders erfreulich ist, dass neun Kameraden in die aktive Wehr übernommen werden konnten. Aus der Jugendfeuerwehr sind dies Heiko Manz, Benjamin Schiller, Samuel Knörle, Michael Leitenberger und Nico Erdmann sowie als Quereinsteiger Michael John und von der Feuerwehr München Tobias Bystricky. Wichtig für die Wehr sind auch Beförderungen. Zum Oberfeuerwehrmann wurden Caroline Schlewek, Corina Uricher, Tobias Bystricky, Thomas Fischer, Thomas Hügle, Marco Ludwig, Marco Seifert und Andreas Uricher befördert, zum Löschmeister Marcel Grunewald und zum Brandmeister Andreas Russ.