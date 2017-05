Deggenhausertal Landleben mit allen Sinnen: Saisoneröffnung Urlaub auf dem Bauernhof

Die Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bodensee hat in Deggenhausertal Saisoneröffnung gefeiert. Minister Peter Hauk lobte das Engagement der Landwirte, die gleichzeitig Vermieter sind.

Bei nicht gerade idealem Wetter erfolgte gestern die Saisoneröffnung Urlaub auf dem Bauernhof der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg für das ganze Land stellvertretend auf dem Ferienhof Jehle in Limpach in Deggenhausertal. Die am gleichen Tag im Rahmen der Mitgliederversammlung der Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof auf dem Höchsten neu gewählte Vereinsvorsitzende Edeltraud Brunner: "Gläserne Produktion mit Familienanschluss ist ein Alleinstellungsmerkmal für Urlaub auf dem Bauernhof und das gilt für Bauern-, Obst-, Winzer- und Reiterhöfe in Baden-Württemberg." Wegen schlechter Preise in der Landwirtschaft, wie für Milch, Auswirkungen des Klimawandels und – wie in diesem Jahr erneut – des Frosteinbruchs, der Winzern und Obstbauern zu schaffen macht, hat sich auf vielen Höfen der Tourismus zum Haupteinkommen der Landwirte entwickelt. Zur Saisoneröffnung war auch der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg, Peter Hauk (CDU), nach Limpach gekommen.

"Die Landwirte, die Ferien auf dem Bauernhof anbieten, bringen unserer Gesellschaft die Landwirtschaft und das Landleben näher", sagte Hauk. Das Wissen und die Arbeit, die erforderlich sind, damit der Tisch täglich mit frischen, regionalen Produkten gedeckt werden kann, werden den Feriengästen vermittelt. Bei den Übernachtungen habe es ein Wachstum in Höhe von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gegeben. 2016 wurden 52 Millionen Übernachtungen in Baden-Württemberg registriert. Rund 326 000 Arbeitsplätze im Land hängen vom Tourismus ab. Davon profitiere auch das Segment Urlaub auf dem Bauernhof. Etwa 1600 landwirtschaftliche Betriebe in Baden-Württemberg bieten Bauernhoftourismus an. Dies trage gerade in agrarstrukturell benachteiligten, aber landschaftlich und ökologisch wertvollen Gebieten zur Einkommensstabilisierung bei.

Die Agrar-Investitionsförderung richtet sich deshalb auch an Diversifizierungsprojekte, wie Tourismus auf dem Bauernhof. Im Jahr 2016 erhielten 63 landwirtschaftliche Betriebe in Baden-Württemberg mehr als 4 Millionen Euro an Zuschüssen im Rahmen der Diversifizierung, darunter sind 17 Investitionsvorhaben im Tourismus, die mit 1,5 Millionen Euro gefördert wurden. Hermann Gabele vom Landwirtschaftsamt des Bodenseekreises erklärte: "Die Familie Jehle gehört beim Agrartourismus zu den Vorreitern in unserer Region und als der Stall abgebrannt war, hat man dies genutzt, um weitere Ferienwohnungen zu bauen." Die Kulturlandschaft in der Region sei die beste Grundlage für den Tourismus. Der Bürgermeister von Deggenhausertal, Fabian Meschenmoser, bezeichnete die Flächengemeinde mit ihren vielen Wanderwegen, der breit gefächerten Gastronomie, der schönen Natur und der Nähe zum Bodensee als ideal für den Tourismus und als wichtiges Standbein für die Landwirtschaft.

Ferienhof Jehle in Limpach

Seit 35 Jahren, bereits in der zweiten Generation, bietet die Familie Jehle Ferien auf dem Bauernhof an. 1982 gab es zwei Ferienwohnungen und zwei Doppelzimmer. Heute bieten Ingo und Berenike Jehle zwölf Ferienwohnungen mit 48 Betten. Pro Wohnung werden im Jahr 202 Belegtage gezählt. Die durchschnittliche Verweildauer der Familien – meist zwei Erwachsene und zwei Kinder – beträgt sechs Tage. Der landwirtschaftliche Betrieb umfasst 45 Hektar Ackerbau, 6,5 Hektar Grünland und 3,8 Hektar Wald. Weitgehend vom Ferienhof getrennt gibt es eine Schweinemast mit 400 Mastplätzen. Die Früchte von den Streuobstwiesen verarbeiten die Jehles in zwei Brennereien. Es gibt Reitpferde und auf dem Hof selbst für Kinder Ponys, Ziegen, Hasen und Katzen. Vorhanden sind ebenso ein gut ausgestatteter Spielplatz und eine Spielscheune, die auch bei ungünstiger Witterung genutzt werden kann. Eine separate Grillhütte im Blockhausstil lädt zum Verweilen ein.