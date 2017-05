Deggenhausertal Kunstprojektwochen an der Grundschule Deggenhausertal

Bei der Vernissagen im Feuerwehrgerätehauses in Wittenhofen haben die Grundschüler ihre Werke vorgestellt. Es war der Höhepunkt und Abschluss der Kunstprojektwochen, in deren Verlauf die Kinder namhafte internationale Künstler kennen gelernt haben.

Unter dem Motto "Kleine Künstler – große Namen" hatte die Grundschule Deggenhausertal zu einer außergewöhnlichen Vernissage geladen. Es war der Höhepunkt und Abschluss der Kunstprojektwochen an der Schule, in deren Verlauf die Kinder namhafte internationale Künstler wie Friedensreich Hundertwasser, Joan Miro, Nici de Saint Phalle, Henri Matisse, Piet Mondrian und Mies von Hout kennengelernt hatten.

Bei der Vernissage stellten die Grundschüler dem großen Publikum aus Eltern, Großeltern, Freunden, Verwandten und Kunstinteressierten die einzelnen Künstler mit ihrem kurzgefassten Lebenslauf und der jeweiligen Motivation für ihr künstlerisches Schaffen vor. Sie untermalten die Vorträge mit entsprechenden Bildern und Skulpturen, die die Kinders selbst im Stil des jeweiligen Künstlers gestaltet hatten. Als Laudatorin hatte man die im Tal beheimatete Künstlerin Christl Schneider-Götz gewinnen können. Und mit einem Zitat von Pablo Ruiz Picasso brachte sie es auf den Punkt: "Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben."

Was aus den jungen Künstlern aus der Grundschule einmal wird, kann keiner sagen. Eines ist aber ganz sicher, die Werke der Kinder, die in den Klassenräumen der Schule ausgestellt waren und die im Anschluss an die Vernissage nicht nur besichtigt, sondern auch käuflich erworben werden konnten, waren ohne Ausnahme von hohem künstlerischen Wert und spiegelten die Kreativität der jungen Künstler wider.

Die Schüler hatten sich klassenwiese jeweils mit einem der großen Künstler auseinandergesetzt und auf dieser Grundlage verschiedene Werke der Künstler nicht nur nachempfunden, sondern durch die eigene Fantasie ergänzt, verfremdet oder gar neu gestaltet. So sind ganz eigene, neue Werke entstanden, die jeder kritischen Betrachtung standhalten. Eine sehr erfreuliche Entwicklung in der Kunsterziehung, die auch von einer Künstlerin eines anderen Genres gewürdigt wurde. Auf Nachfrage des SÜDKURIER sagte die bekannte Schauspielerin Gaby Dohm, die ihre Familie im Deggenhausertal besuchte und ein Enkel an den Kunstprojektwochen teilgenommen hatte: "Ich finde es ganz wichtig, Geschichte, Tanzen und Kunst schon von der ersten Klasse an zu vermitteln, denn Kunst ist das Wichtigste für die Seelenbildung."