Deggenhausertal Konkurrenz für Kleinbrenner im Deggenhausertal

Das Branntweinmonopol läuft Ende des Jahres aus, ab drei Hektar Fläche gibt's künftig Brennrecht. Der SÜDKURIER hat nachgefragt, was das für die Kleinbrenner im Deggenhausertal bedeutet.

Deggenhausertal – Bei der Hauptversammlung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), Ortsverein Deggenhausertal, ging es um auch die Änderungen beim Branntweinmonopol im kommenden Jahr. Ein wichtiges Thema, weil es in Deggenhausertal heute noch rund 150 Brennrechte gibt, von denen vielleicht noch rund 100 ausgeübt werden, schätzt Siegfried Kopp. Er war früher einmal so etwas wie der Obmann der Brenner im Tal gewesen.

"Das Monopol wurde seinerzeit erdacht, um landwirtschaftliche Kleinbrennereien zu begünstigen", erklärte Kopp. Wenn es für Obstbauern mal eine Rekordernte gab und die Früchte nicht zu vermarkten waren oder die Qualität des Obsts nicht den Anforderungen der Verbraucher entsprach, hatten die landwirtschaftlichen Kleinbrenner die Möglichkeit, das Obst einzumaischen, zu brennen und somit später als Schnaps auf den Markt zu bringen.

Das seit fast 100 Jahren bestehende Branntweinmonopol, das es nur in Deutschland gibt, gilt wohl als eine unerlaubte Subvention sowie als Wettbewerbshindernis und muss auf Veranlassung der EU aufgrund der Steuerharmonisierung abgeschafft werden. Bisher können die Kleinbrenner, auch Abfindungsbrenner genannt, von 100 Litern Maische 3,6 Liter Alkohol anstelle von Bargeld als Branntweinsteuer an den Staat abgeben. Pro Jahr beträgt dieses Kontingent 300 Liter – wobei eine jährliche Flexibilität dadurch entsteht, dass das Zehnjahreskontingent auf 3000 Liter festgelegt ist. Aktuell beträgt der Abnahmepreis des Staates 3,80 Euro je Liter Alkohol, der als Industriealkohol an Unternehmen weiterverkauft wird. Es wird geschätzt, dass allein Baden-Württemberg dadurch ein Verlust von rund 10 Millionen Euro entsteht, weil die Preise für Industriealkohol viel zu niedrig sind.

Nach der neuen Regelung ab 2018 wird es nicht mehr möglich sein, Schnaps an den Staat weiterzugeben. Stattdessen müssen die Kleinbrenner Steuern zahlen. Die Höhe ist aber noch nicht festgelegt.

Hinzu kommt, dass bisher das Brennrecht auf einen landwirtschaftlichen Hof bezogen war und keine neuen Brennrechte erteilt wurden. Lediglich wenn ein Landwirt das Brennen aufgab, konnte das Brennrecht verkauft werden. Oder, wenn zehn Jahre nicht gebrannt wurde, ist das Brennrecht verfallen. Dadurch ist die Gesamtanzahl der Brennrechte für Kleinbrenner in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Künftig wird jeder, der mindestens drei Hektar Fläche besitzt, ein Brennrecht beantragen können. Das bedeutet, dass die Konkurrenz theoretisch größer werden kann.

Landwirt Mathäus Sturm aus Benistobel in Deggenhausertal sagt zu den Änderungen beim Branntweinmonopol: "Ich sehe die Änderung nicht so dramatisch, zumal sich die Brennerei für mich eher zu einem Hobby oder zur Liebhaberei entwickelt hat – wenn ich das unter Betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachte." Er betreibt Viehwirtschaft, Ackerbau und Waldwirtschaft, ist im Tourismus mit Ferienwohnungen aktiv und arbeitet zusätzlich in einem Angestelltenverhältnis. Beim Obstbau geht es ihm im Wesentlichen darum, eigene Fruchtsäfte für Feriengäste zu haben und die Obstanlage mit etwa 50 Hochstämmen, die nicht gedüngt und gespritzt werden, zu erhalten sowie das nicht genutzte Obst zu brennen. Es bestünde jedoch durchaus die Gefahr, dass es eine gewisse Schnapsschwemme gibt, wenn viele neue Brennrechte erworben werden und Druck auf die Preise kommt. Auch sei noch nicht absehbar, welche Preise künftig für den anfallenden Industriealkohol zu erzielen seien.