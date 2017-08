Deggenhausertal Knut Simon: "Ich habe ein Faible für Geschichte"

Auf einen Kaffee mit... Knut Simon, der im Oktober 2016 nach 32 Amtsjahren als Bürgermeister der Gemeinde Deggenhausertal in Ruhestand gegangen ist.

Herr Simon, wie geht es Ihnen?

Es geht mir sehr gut.

Nach 32 Jahren Bürgermeistertätigkeit – stets ansprechbar von Bürgern im Tal, Hektik und Stress in der Verwaltung, Gesprächen in Friedrichshafen, Tübingen, Stuttgart und Berlin, Diskussionen im Gemeinderat, zahlreichen öffentlichen Ämtern und einem Endspurt in den letzten Monaten, Wochen und Tagen Ihrer Amtszeit, um Projekte abzuschließen – dann war von einem Tag zum anderen Schluss. Wie haben Sie das gemeistert?

Das Amt des Bürgermeisters war schon mein Leben und die Familie musste oft zurückstecken. Der Wechsel vom Amt des Bürgermeisters zum Pensionär war ein gewaltiger Einschnitt in meinem Leben. Vom Herrn Wichtig zum Rentner ohne Übergang hat mich gefordert. Mittlerweile fühle ich mich in meinem neuen Lebensabschnitt richtig wohl. Zu Anfang war es ein bisschen wie Urlaub – und dann habe ich festgestellt, der Urlaub endet ja gar nicht. Dann kam schon ein kleines Loch. Aber mit meinen Ämtern, die ich noch habe, und meinem Hobby-Studium an der Uni in Konstanz konnte ich das gut überwinden.

Als Bürgermeister steht man häufig im Mittelpunkt, muss viel und in breitgefächerten Bereichen entscheiden und kann gestaltend tätig sein. Was mit viel Arbeit verbunden ist, verschafft aber persönliche Erfolge und Befriedigung. Woher holen Sie sich jetzt Ihre Motivation?

Zum einen habe ich einen Enkel, der mir viel Freude bereitet. Dann hatte ich immer schon ein großes Faible für die Natur. Im Übrigen genieße ich unsere wunderschone Urlaubsregion mit Rad fahren, Wandern und Baden. Und dann darf ich eins nicht vergessen: Es ist mir eine große Freude, dass es mir während meiner Amtszeit und der vielen Arbeit gelungen ist, einen großen Freundeskreis aufzubauen, mit dem meine Frau und ich sehr viel unternehmen. Wir sind mit unseren Freunden viel unterwegs. Ich habe jetzt zwei Semester Geschichte an der Uni Konstanz mitgemacht. Das erste Semester war Mittel- und Osteuropäische Geschichte. Und das Zweite war die Weltordnung von 1750 bis zur Neuzeit. Das sind hochinteressante Themen. Ich hatte immer schon ein Faible für Geschichte. Das Gute ist, ich muss keine Prüfungen schreiben. Ich bin als Gasthörer immatrikuliert. Der frühere Sparkassendirektor aus Salem, mit dem ich befreundet bin, macht das schon länger und hat mich auf die Idee gebracht. Ich finde es ganz toll.

Sie sind ja im Kreistag, wie sehen Sie da Ihre Aufgaben und Ziele?

Die Ziele sind immer noch die gleichen. Man versucht, für die eigene Gemeinde und den Kreis das Beste zu erreichen. Ich bin von den Bürgern des Wahlkreises gewählt worden, um die Interessen des Wahlkreises durchzusetzen. Aber ich bin natürlich dem ganzen Bodenseekreis verpflichtet. Ich werde mich künftig jedoch nicht mehr in den Kreistag wählen lassen.

Sind Ihnen weitere offizielle Aufgaben oder Ämter verblieben?

Noch bin ich in der AOK im Bezirksbeirat. Alle anderen Ämter hingen ja am Amt des Bürgermeisters.

Werden Sie eigentlich vom Bürgermeister, von Bürgern oder Gemeinderäten um Rat gefragt?

Nein. Wenn irgendetwas noch zu meiner Amtszeit lief und alle Akten da sind, sprechen wir schon mal miteinander. Wenn Fragen kommen ja. Aber ich halte mich aus der Kommunalpolitik völlig raus.

Sie waren noch nicht ein Mal als Bürger in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung. Interessiert Sie nicht, was da vorangetrieben wird?

Ich werde mich hüten, in eine Gemeinderatssitzung zu gehen. Denn ich will auch nicht den Eindruck erwecken, als müsste ich schauen, was mein Nachfolger tut. Ich informiere mich durch das Mitteilungsblatt und den SÜDKURIER über das Geschehen in der Gemeinde.

In einer Gemeinderatssitzung wurde schon mal vorgeschlagen, eine Straße in Deggenhausertal nach Ihnen zu benennen. Was halten Sie davon?

Neeeee, also ich finde schon den Namen Bürgermeister-Knut-Simon-Straße zu lang und im übrigen – es muss wirklich nicht sein. Es war für mich schon eine große Ehre, dass ich Ehrenbürger der Gemeinde Deggenhausertal geworden bin.

Was möchten Sie noch erreichen?

Ich hoffe, dass ich möglichst lange körperlich und geistig fit bleibe und dass ich alles gemeinsam mit der Familie erleben kann.

Zur Person

FRAGEN: WOLF-DIETER GUIP

Knut Simon wurde 1951 in Markdorf geboren, ist verheiratet, hat zwei Kinder und ein Enkelkind. Nach dem verwaltungswissenschaftlichen Studium in Kehl war er zunächst Hauptamtsleiter in Wilhelmsdorf und dann Bürgermeister in Deggenhausertal. Zu seinen wichtigsten Hobbys zählen der Garten, die Natur, das Geschichtsstudium, Wandern, Radfahren sowie Schwimmen und Skilanglauf – wenn es denn Schnee gibt. (wdg)