Deggenhausertal Kindergartenplätze reichen aus, Kleinkindgruppe soll verdoppelt werden

Deggenhausertal stellt eine stabile Prognose für den Betreuungs-Bedarfsplan 2017/2018 auf. Angesichts der Neubaugebiete wird von einem leichten Anstieg ausgegangen – schon jetzt kann bei kurzfristigen Anmeldungen der Wunschort eventuell nicht berücksichtigt werden.

Die Gemeinde wächst und prosperiert, das hat konkrete Auswirkungen auf die Kapazitäten der Kindertageseinrichtungen in den vier Kindergärten Untersiggingen, Deggenhausen, Limpach sowie dem Waldorfkindergarten, wie Ordnungsamtsleiterin Sabrina Schorer jüngst in ihrem Bericht zur Kindergartenbedarfsplanung dem Gemeinderat erläuterte. Die Gemeinderäte stimmten der Bedarfsplanung einstimmig zu.

Grundlage für die Berechnung ist die Zahl der Kinder, die in Deggenhausertal wohnen. "Im Hinblick auf die baulichen Entwicklungen in unserer Gemeinde ist davon auszugehen, dass die Geburtenzahlen in den nächsten Jahren nicht sinken werden", sagte Schorer. Eher geht sie von einem leichten Anstieg aus. Derzeit sind zwölf Gruppen mit insgesamt 215 Kindern in Betrieb. Davon acht Gruppen mit Kindern über drei Jahren (Ü3) und vier Gruppen mit Kindern unter drei Jahren (U3). Darüber hinaus wird die Verwaltung zum 1. September einen Antrag beim Kommunalverband stellen, die Ganztagsgruppe im Kleinkindbereich von derzeit fünf auf zehn Kinder aufzustocken. In den kommenden Jahren erwarte man zwar keine extremen Zuwachszahlen, jedoch könne man eine genaue Entwicklung nicht exakt vorhersagen. Daher sagte Schorer: "Die Plätze werden für das kommende Kindergartenjahr ausreichen."

Aber sie wies auch darauf hin, dass man derzeit im Ü3-Bereich in Limpach und Untersiggingen ausgelastet sei und bei kurzfristigen Anmeldungen der Wunschort eventuell nicht berücksichtigt werden könne. Bei den Kindern unter drei Jahren werden wohl ab November alle 40 Plätze in Untersiggingen belegt sein, jedoch könnten mit der Einrichtung einer altersgemischten Gruppe in Deggenhausen für Kinder ab zwei Jahren weitere Kleinkindplätze geschaffen werden.

Auf Nachfrage von Herbert Kopp (FW), wie es denn mit auswärtigen Kindern aussähe, antwortete Schorer: "Es sind aktuell wohl keine fünf Kinder von außerhalb angemeldet, aber wir nehmen auch keine mehr auf." Markus Rief (FW) sprach das Thema Flüchtlinge an: "Sind die denn in die Planungen einbezogen?" Schorer dazu: "In Untersiggingen haben wir ein Flüchtlingskind im Kindergarten und wir berücksichtigen sie natürlich in der Planung. Generell aber reichen die Plätze aus."