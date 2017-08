Deggenhausertal Karate-Dojo feiert 30-jähriges Bestehen

Der im Jahr 1987 in Urnau gegründete Verein hat aktuell mehr als 100 Mitglieder.

Deggenhausertal (wdg) Der Verein Karate-Dojo Urnau feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Das heutige Ehrenmitglied des Vereins, Achim Scharr aus Urnau, der zuvor Karate in Ravensburg trainierte, hatte die Idee und die Mitstreiter, die im Jahr 1987 den Verein in Urnau gründeten. Aus gegebenem Anlass wurden deshalb neben dem Ehrenmitglied Angelika Schramm, Alfred Rinkenburger und Thomas Himpel für 30-jährige Vereinstreue geehrt.

Bei einer kleinen Feier auf dem Dorfplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus, in dem auch Trainingsraum und Vereinsräume sind, hatte der Verein kürzlich zu einem Brunch eingeladen und nahezu 100 Besucher kamen. Einem Sportverein mit ambitionierter Jugendabteilung entsprechend zeigten die Karate-Kids ihr Können. Das Karate-Dojo Urnau hat aktuell mehr als 100 Mitglieder, davon 40 aktive Kinder und Jugendliche sowie 20 aktive Erwachsene. Die Mitgliederzahlen sind seit Jahren relativ konstant, weil zwar immer mal wieder Kinder oder Jugendliche aufhören, aber auch immer neue Kinder nachkommen. Kassiererin Melanie Kurz sagt: "Karate ist schon eine besondere Sportart im Vergleich zu Musikvereinen oder Fußball." Und der Vorsitzende Stefan Spenninger ergänzt: "Es geht um Selbstverteidigung, aber vor allem schult es das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, die Disziplin und fördert die Koordination und Körperbeherrschung." Diese mit dem Karatesport verbundenen und erlernten Eigenschaften sind für viele Eltern ein guter Grund, ihre Kinder – und gerade Mädchen – für den Sport zu begeistern.

Neben dem Sport bietet der Verein verschiedenen Aktivitäten, die den Gemeinschaftssinn und die Kameradschaft fördern, beispielsweise Wanderungen, Wochenendausflüge und Hüttenaufenthalte. Der Kinderanfängerkurs beginnt nach den Ferien am Montag, 11. September, um 17.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Urnau. Kinder ab sechs Jahren können vorbeikommen und sich ein Eindruck von der Sportart verschaffen.